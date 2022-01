Συνταγές

Μοσχαράκι Ορλώφ από τον Πέτρο Συρίγο

Μια υπέροχη συνταγή για το πιο νόστιμο μοσχαράκι ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"

Μοσχαράκι Orloff ετοίμασε στο "Πρωινό" ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος!

Μια υπέροχη συνταγή για το πιο νόστιμο μοσχαράκι Ορλώφ που έχεις δοκιμάσει ποτέ!

Συστατικά για το Μοσχαράκι Orloff

1600 γρ. μοσχάρι νουά

4 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ Ελαιόλαδα

2 κ.σ βούτυρο κλαριφιε

1,5 ποτήρι κρασιού κόκκινο κρασί ξηρό

10 φέτες τυρί γραβιέρα

10 καπνιστό χοιρομέρι

2 κουταλιές σούπας αλεύρι

2 κ.σ. βούτυρο

700 ml γάλα

180 γρ παρμεζάνα τριμμένη

Αλάτι

πιπέρι

Η συνταγή για το μοσχαράκι Orloff

Αλατοπιπερώνουμε το Νουά Σοτάρουμε το κρέας σε μια ρηχή κατσαρόλα με το ελαιόλαδο και το βούτυρο Σβήνουμε με το κρασί. Στη συνέχεια προσθέτουμε 400 μλ νερό και αφού πάρει βράση χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε 3 ώρες ή 1,5 στη χύτρα ταχύτητας. Αποσύρουμε το κρέας από το ζωμό και αφού παγώσει το κόβουμε σε κάθετες φέτες χωρίς να φτάνουμε μέχρι το τέλος με ένα κοφτερό μαχαίρι. Τοποθετούμε το Νουα σε ένα ταψί και ανοίγοντας τις φέτες μία μία βάζουμε ενδιάμεσα ε μία φέτα τυρί γραβιέρα και μία φέτα καπνιστό χοιρομέρι φτιάξουμε μια ελαφριά μπεσαμέλ με τυρί παρμεζάνα. Περιχύνουμε με τη μπεσαμέλ το κρέας πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 20 περίπου λεπτά.