Παναθηναϊκός: Ο Στέφαν Γιόβιτς στα “πράσινα”

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στον άσο με την απόκτηση του Σέρβου διεθνή πόιντ γκαρντ Στέφαν Γιόβιτς.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» ξεκίνησε τη σεζόν 2020-21 στη ρωσική Κίμκι, αλλά καθώς η συγκεκριμένη ομάδα αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα ο Γιόβιτς αποχώρησε από το σύλλογο μεσούσης της χρονιάς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς μέχρι το τέλος της σεζόν 2021-2022 με οψιόν ανανέωσης και για την επόμενη χρονιά.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς μέχρι το τέλος της σεζόν 2021-2022 με οψιόν ανανέωσης και για την επόμενη χρονιά.

Ο Γιόβιτς γεννήθηκε στο Nis της Σερβίας στις 3 Νοεμβρίου του 1990, έχει ύψος 1.98μ. και αγωνίζεται στη θέση «1».Έκανε τα πρώτα του βήματα στην ομάδα της πόλης του και από το 2010 ως το 2012 φόρεσε τη φανέλα της Sloga. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Radnicki όπου και παρέμεινε για δύο σεζόν. Εκεί κατάφερε να αναδείξει το ταλέντο του με αποτέλεσμα να τον αποκτήσει ο Crvena Zvezda MTS Belgrade. Ο Γιόβιτς φόρεσε την φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου από το 2014 έως το 2017.

Μάλιστα στην πρώτη του σεζόν εκεί (2014-2015) κατάφερε να κερδίσει την ABA League, το Πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο Σερβίας. Παράλληλα, πήρε το… βάπτισμα του πυρός στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.8 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ ανά ματς.

Την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση με την Bayern Munich σημείωσε το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ ανά αγώνα στη Euroleague (19). Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2015-2016 έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 5.7 ασίστ κατά μέσο όρο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP των τελικών του ABA League 2015–16 κατακτώντας εκ νέου τον τίτλο με τον Crvena Zvezda καθώς και το Πρωτάθλημα Σερβίας. Στην τρίτη και τελευταία χρονιά της παρουσίας του στην Σερβική ομάδα κατέκτησε και πάλι την ABA League αλλά και το εγχώριο Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επίσης, συμμετείχε στην Euroleague έχοντας 7.5 πόντους και 5.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στις 14 Ιουλίου 2017, ο Γιόβιτς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Bayern Munich. Στην πρώτη του σεζόν με το σύλλογο, κατέκτησε το γερμανικό Πρωτάθλημα έχοντας μέσο όρο 7.4 πόντους και 5.3 ασίστ. Στο EuroCup αγωνίστηκε σε 15 αγώνες και μέτρησε 5.3 πόντους και 5.6 ασίστ ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2018–19, πανηγύρισε και πάλι της κατάκτηση της Bundesliga με την γερμανική ομάδα έχοντας σε 35 αγώνες 6.3 πόντους και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Στην Euroleague, μέτρησε 8.3 πόντους και 4.6 ασίστ σε 23 αγώνες.

Στις 17 Ιουλίου 2019, ο Γιόβιτς υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρωσική Khimki. Ως o βασικός πλέι μέικερ της ομάδας είχε κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 4.2 ασίστ ανά παιχνίδι στην Euroleague.

Τη σεζόν 2020-21, η ρωσική ομάδα αντιμετώπισε πολλά οικονομικά προβλήματα και ο Γιόβιτς αποχώρησε από το σύλλογο στη μέση της χρονιάς.

Από νεαρή ηλικία αποτέλεσε μέλος όλων των Εθνικών Ομάδων της Σερβίας κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013 και το χάλκινο μετάλλιο στους Πανεπιστημιακούς Αγώνες του 2013. Με την Εθνική Ανδρών ήταν παρών στις κορυφαίες στιγμές των «Πλάβι» κερδίζοντας δύο ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο ??το 2014 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο. Ο Γιόβιτς εκπροσώπησε επίσης τη Σερβία στο Ευρωμπάσκετ του 2017 εκεί όπου κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, μετά την ήττα στον τελικό αγώνα από τη Σλοβενία».