Ενεργειακή κρίση: 42 ευρώ το μήνα ενίσχυση για κάθε νοικοκυριό

Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος.

Νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 395 εκατ. ευρώ που αφορούν το μήνα Ιανουάριο, απευθύνονται στο σύνολο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και έχουν στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Είχε προηγηθεί δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα γενναίο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων που βοηθάει στο παρόν αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλλον.

Όπως είπε ο υπουργός: «Η συνολική αξία των μέτρων στήριξης όλων των νοικοκυριών και όλων των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση για τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 395 εκατ. ευρώ και αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Οι πόροι προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Με την επέκταση των μέτρων στήριξης και τον πρώτο μήνα του 2022, αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε πλάι σε κάθε ελληνική οικογένεια, σε κάθε ελληνική επιχείρηση ώστε να μη μείνει κανένας απροστάτευτος απέναντι στην πρωτοφανή διεθνή ενεργειακή κρίση. Τον Φεβρουάριο θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση και θα επανακαθορίσουμε τις τιμές επιδότησης».

Επίσης σημείωσε ότι: «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης, μεταξύ των 27 κρατών μελών, που κατέθεσε πρόταση κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων το 2022 στην Διεύθυνση Ανταγωνισμού, για την ενεργειακή κρίση και πήρε την έγκριση».

Τα μέτρα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Σκρέκα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τις επιδοτήσεις σε οικιακά τιμολόγια:

Θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας , όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 , ανεξαρτήτως εισοδήματος εμβαδού κατοικίας και παρόχου. Το μέτρο αφορά 4.200.000 παροχές. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 Το μέτρο αφορά 4.200.000 παροχές. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τις πρώτες 150 KWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτείται το 80% της αύξησης με 160 ευρώ/MWh.

Για μηνιαία κατανάλωση από 151-300 KWh επιδοτείται το 60% της αύξησης με 120 MWh.

Έτσι η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΚΟΤ η επιδότηση θα ανέλθει σε 180 ευρώ/MWh και έτσι απορροφάται το 90% της αύξησης και η μέση μηναία ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ.

Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά ανέρχεται στα 157 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε μη οικιακά τιμολόγια.

Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά και λοιπών χρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης, ανεξαρτήτως δηλαδή εάν οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή, τη μέση ή την υψηλή τάση.

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65 ευρώ/MWh. Το σύνολο του κόστους επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ. Επίσης από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει η αναστολή της πληρωμής των ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) για τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση.

Από τον Φεβρουάριο και μετά εξετάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η επιδότηση να είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά.

Η επιδότηση από την κυβέρνηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

Επίσης θα δοθεί επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh και θα ζητηθεί αντίστοιχη στήριξη από τους υπόλοιπους παρόχους σε συνεργασία μαζί τους.

Το συνολικό ύψους επιδότησης από την κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα ανέλθει σε 54 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο.

Το μέτρο θα επαναξιολογείται και θα αναπροσαρμόζεται η μηναία τιμή της επιδότησης.

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο φυσικό αέριο για μη οικιακά τιμολόγια, δηλαδή εμπορικά και βιομηχανικά.

Επεκτείνεται η επιδότηση από την κυβέρνηση σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων.

Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ/MWh. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει σε 51 εκατ, ευρώ για το μήνα Ιανουάριο.

