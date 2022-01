Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις σε φάρμακα – Πλεύρης: μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί το πρόβλημα

Ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά διαπιστώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Τι είπε στο ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΠΦΣ.





«Οι ελλείψεις, που παρατηρούνται αυτές τις ημέρες σε συγκεκριμένα φάρμακα, οφείλονται στη δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επειδή ήταν κλειστές οι φαρμακαποθήκες, λόγω των αργιών της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, υπήρξε πρόβλημα, αλλά έχουμε συνεννοηθεί και θα επιλυθεί άμεσα. Το πρόγραμμα θα ομαλοποιηθεί και μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχει πλήρης τροφοδοσία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αθήνα 9,84.

Σε ανακοινωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών ανέφερε ότι, "οι ελλείψεις στη τροφοδοσία των φαρμακείων για φάρμακα πρώτης ανάγκης των ασθενών έχουν φτάσει σε απελπιστικό επίπεδο" και καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ "να παρέμβουν άμεσα διότι εν καιρώ πανδημίας η κατάσταση αυτή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία των πολιτών".

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» διαβεβαίωσε πως υπάρχει πλήρη επάρκεια σε self test αλλά και μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ για τις ελλείψεις φαρμάκων είπε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι θέμα που προέκυψε τώρα. «Το πρόβλημα ειναι διαχρονικό», τόνισε

