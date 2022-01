Πολιτική

Κορονοϊός – Ανδρουλάκης: Περισσότερα σημεία για δωρεάν τεστ

Στο Κέντρο Υγείας της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Να δημιουργήσει περισσότερα σημεία που θα παρέχουν δωρεάν μοριακά και rapid test κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης η μετάλλαξη Όμικρον έχει φέρει δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, οδηγώντας πάρα πολλούς συμπολίτες μας στην ανάγκη να κάνουν διαγνωστικούς ελέγχους. «Γι’ αυτό πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δημιουργήσει πολλαπλάσια σημεία που θα παρέχουν δωρεάν μοριακά και rapid test, ώστε να αποφύγουν οι πολίτες την ταλαιπωρία με τις μεγάλες ουρές και να έχουμε γρηγορότερη ιχνηλάτηση».

Αναφερόμενος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, είπε ότι υπάρχουν οι δομές, υπενθυμίζοντας ότι η δημιουργία τους «αποτέλεσε επιλογή της παράταξής μας στο παρελθόν» και προσέθεσε ότι «θα πρέπει η κυβέρνηση να τις στηρίξει στρατηγικά και όχι συγκυριακά, με μόνιμο προσωπικό και περισσότερο σύγχρονο εξοπλισμό».

«Αν αυτά είχαν γίνει από την αρχή της πανδημίας, οι πολίτες θα είχαν καλύτερες υπηρεσίες, τα δημόσια νοσοκομεία θα δέχονταν λιγότερη πίεση και θα κάναμε μια πιο ορθολογική διαχείριση της πανδημίας. Έστω και τώρα, αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να γίνουν επιλογή της κυβέρνησης» τόνισε.

