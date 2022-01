Κόσμος

Περού: σεισμός στη Λίμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε Λίμα του Περού τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Σεισμός 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, όπως και σε γειτονική ζώνη στις δυτικές ακτές της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:27 τοπική ώρα (12:27 ώρα Ελλάδος) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 19 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Λίμα, ενώ η εστία του σεισμού στα 116 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής από τις τοπικές αρχές. Κάποιοι κάτοικοι αντέδρασαν στον σεισμό εγκαταλείποντας τα σπίτια τους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στις επαρχίες Κανιέτε και Τσίντσα, νότια της πρωτεύουσας, όπως και στην πόλη Τσιμπότε, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 400 χιλιομέτρων βόρεια της Λίμα.

"Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να είμαστε σε επαγρύπνηση για ενδεχόμενους μετασεισμούς", έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο. "Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση", πρόσθεσε.

Το Ναυτικό απέκλεισε την πιθανότητα πρόκλησης τσουνάμι κατά μήκος των περουβιανών ακτών από τον σεισμό.

Στα τέλη Νοεμβρίου σεισμός 7,5 βαθμών που σημειώθηκε στο βόρειο Περού προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων και κατέστρεψε 117 σπίτια.

Στο Περού σημειώνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 400 σεισμοί που γίνονται αισθητοί, καθώς βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, που εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής ακτής της αμερικανικής ηπείρου.

Στις 15 Αυγούστου του 2007, 595 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σεισμό μεγέθους 7,9 βαθμών που συγκλόνισε το λιμάνι του Πίσκο, στις δυτικές ακτές του Περού.

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo: Καταγγελίες 26 αθλητών σε Εισαγγελέα ΕΓΟ και ΕΟΕ

Αχαΐα: Θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ελλείψεις σε φάρμακα – Πλεύρης: μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί το πρόβλημα