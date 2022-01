Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 σε Ρω, Παναγιά και Οινούσσες

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών έκανε υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, στις 14:41 υπερπτήση πάνω από την Ρω στα 27.000 πόδια. Στη συνέχεια, στις 15:16, το ίδιο ζεύγος πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στις 29.000 πόδια.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, και συγκεκριμένα στις 13:05, σχηματισμός τεσσάρων τουρκικών μαχητικών F-16 είχε πραγματοποιήσει υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες στα 24.000 πόδια.

Τα τουρκικά F-16 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

