Οικονομία

Πληθωρισμός – Ευρωζώνη: Νέο ρεκόρ τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αιχμή των αυξήσεων οι τιμές ενέργειας. Υψηλότερα της πρόβλεψης των αναλυτών και της ΕΚΤ η οποία υποεκτιμά σταθερά τις πληθωριστικές πιέσεις ο δείκτης.

O πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Δεκέμβριο στο 5% από 4,9% τον Νοέμβριο, σε νέο υψηλό επίπεδο - ρεκόρ για την περιοχή και υψηλότερα από το 4,7% που ανέμεναν αναλυτές.

Τα στοιχεία αυτά είναι άβολα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία υποεκτιμά σταθερά τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει δεχθεί πυρά για αυτό από ορισμένους αξιωματούχους της.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, στην αιχμή των αυξήσεων παρέμειναν οι τιμές ενέργειας, που σημείωσαν άνοδο 26% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ωστόσο και οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων, των υπηρεσιών και των εισαγόμενων αγαθών ήταν αρκετά υψηλότερες από το 2% που είναι ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό.

Με την οικονομία να ανακάμπτει από το σοκ της πανδημίας πέρυσι, οι αυξήσεις των τιμών απογειώθηκαν, αιφνιδιάζοντας την ΕΚΤ. Στις πληθωριστικές πιέσεις συνέβαλαν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα καταναλωτικών προϊόντων, ενώ τα νοικοκυριά που έκαναν αναγκαστική αποταμίευση για ένα χρόνο άρχισαν να κάνουν δαπάνες για οτιδήποτε.

Οι περισσότερες από αυτές τις αιτίες του πληθωρισμού είναι προσωρινές και συνεπώς οι πιέσεις αναμένεται να χαλαρώσουν τελικά. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο γρήγορα θα μειωθεί ο πληθωρισμός και σε ποιο επίπεδο θα προσγειωθεί όταν η οικονομία προσαρμοστεί στη νέα κανονικότητα.

Η ΕΚΤ βλέπει τον πληθωρισμό ξανά κάτω από 2% στο τέλος της φετινής χρονιάς, αλλά μία σειρά αξιωματούχων αμφισβητούν την πρόβλεψη αυτή, προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι είναι στην κατεύθυνση αύξησής του και ότι μπορεί και το επόμενο έτος να κινηθεί πάνω από τον στόχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά