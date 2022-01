Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στην συγκλονιστική συνέχεια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Επιστρέφει την πρώτη Δευτέρα του χρόνου η αγαπημένη δραματική καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1. Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια.

Αναπάντεχα γεγονότα, διαρκείς ανακατατάξεις στην πλοκή, στις εξελίξεις, στις αποκαλύψεις και στην καθημερινότητα των ηρώων της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, φέρνουν τα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 76

Η Αλίκη συλλαμβάνεται μετά την επίθεση που δέχτηκε, αλλά αποκτά και έναν απρόσμενο σύμμαχο στον αγώνα της κατά του εργοστασίου… Η σύγκρουσή της με τη δικηγόρο της εταιρίας εντείνεται όλο και περισσότερο και η Αλίκη συνειδητοποιεί προβληματισμένη το μέγεθος της δύναμης του εργοστασίου. Μια ανατροπή στην εξέλιξη της υγείας του Χάρη προκαλεί έντονα συναισθήματα σε όλους. Ο Δημήτρης δημιουργεί μια ασυνήθιστη «συμμαχία», προκειμένου να παγιδέψει τον Στέφανο, όμως θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα…

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 77

Ο Δημήτρης συλλαμβάνει τον Στέφανο προς ανακούφιση όλων. Η Λήδα προβληματίζεται με τους ασθενείς που όλο και πληθαίνουν εξαιτίας του μολυσμένου νερού. Αποφασίζει να το ψάξει και συνειδητοποιεί πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, όταν βρίσκει στο αρχείο του νοσοκομείου παλαιότερες εισαγωγές ασθενών με παρόμοια συμπτώματα. Η Γαλανού επισκέπτεται την κόρη της, Χρυσάνθη, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και έχουν μία αποκαλυπτική συζήτηση. Ο Στέφανος αρνείται να μιλήσει σε οποιονδήποτε άλλο, εκτός από την Αθηνά. Ο κτηνοτρόφος Πετρίδης, αμέσως μετά την κατάθεσή του στην εισαγγελία, έχει ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η Αλίκη είναι σίγουρη ότι πίσω από αυτό κρύβονται οι άνθρωποι του εργοστασίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 78

Ο Στέφανος δέχεται να ομολογήσει τα πάντα στην Αθηνά, με τον όρο να πηγαίνει να τον βλέπει κάθε μέρα. Ένας απελπισμένος κτηνοτρόφος απειλεί με όπλο τους ανθρώπους του εργοστασίου. Τα πράγματα θα έχουν πολύ άσχημη εξέλιξη, όταν η Αλίκη θα μπει μπροστά προσπαθώντας να τον σταματήσει. Ο Νικήτας προτείνει ένα παρακινδυνευμένο σχέδιο για να αποκαλυφθεί η απάτη, ενώ το ατύχημα του Πετρίδη τρομάζει τους κτηνοτρόφους, που διστάζουν να μιλήσουν. Η Γαλανού φαίνεται ότι κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που έχει οδηγήσει στην κακή σχέση που έχει με την κόρη της. Η Αλεξάνδρα επισκέπτεται τον Στέφανο στη φυλακή αποφασισμένη πια να πάρει την εκδίκησή της για τον θάνατο του Φίλιππου. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν, αναστατώνει τη ζωή της Ελένης…

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 79

Η Αθηνά είναι απελπισμένη μπροστά στις εξωφρενικές απαιτήσεις του Στέφανου… Η Ελένη δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει την ξαφνική εμφάνιση του πατέρα της, ο οποίος την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν ακόμη παιδί… Ο Χρήστος κι η Σοφία βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη αποκάλυψη, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Διονύσης δεν είναι αυτός που δείχνει… Παράλληλα, τα καλά νέα για την πορεία της υγείας του Χάρη σκορπίζουν μεγάλη χαρά στη Λήδα και τον Νικήτα. Αλλά ο κίνδυνος για την Αλίκη δεν δείχνει να έχει εκλείψει…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 80

Η Σοφία προσπαθεί να καθησυχάσει τη Λένα μετά τις αποκαλύψεις για τον Διονύση στο διαδίκτυο. Η Ελένη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα σχετικά με τον πατέρα της. Η Λήδα προτείνει στον Νικήτα κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους στο μέλλον. Εκείνος, με τη σειρά του, της έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Ένας εργάτης από το εργοστάσιο παρακολουθεί την Αλίκη... Ο Δημήτρης οργανώνει μια επικίνδυνη αποστολή βασισμένος σε στοιχεία που έχει δώσει ο Στέφανος. Κανείς, όμως, δεν ξέρει αν τα στοιχεία είναι σωστά ή αν πρόκειται για παγίδα… Η Αλίκη μαθαίνει κάτι αποκαλυπτικό, που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης του εργοστασίου…

Στον ρόλο του πατέρα της Ελένης, Νίκου Παπαϊωάννου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος.

