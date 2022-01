Πολιτική

Φίλης για σχολεία: να παραταθούν οι διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, στρέφοντας τα βέλη του προς την Κυβέρνηση.

Ως αναγκαία περιγράφει ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ την παράταση των σχολικών διακοπών, στρέφοντας τα πυρά του προς την Κυβέρνηση για τα πρωτόκολλα λειτουργίας από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, όλων των σχολικών μονάδων.

Η δήλωση του Νίκου Φίλη

«Η κυβέρνηση ανοίγει τη Δευτέρα τα σχολεία ανοχύρωτα, με μόνο ένα επιπλέον self test, επικαλούμενη δήθεν τη διεθνή εμπειρία. Στις άλλες χώρες ο εμβολιασμός είναι καθολικός, ενώ εδώ υστερεί, ιδιαίτερα μάλιστα στα νέα παιδιά και όχι με ευθύνη των οικογενειών τους. Στις άλλες χώρες τα τμήματα κλείνουν με 1 ή 2 κρούσματα. Εδώ διατηρείται το 50+1%, δηλαδή πρέπει να αρρωστήσουν τουλάχιστον 12 παιδιά για να κλείσει ένα τμήμα.

Το μέτρο αυτό αποφάσισε μονομερώς η κυβέρνηση. Είναι μέτρο πολιτικής σκοπιμότητας και όχι επιδημιολογικής ευθύνης. Στις άλλες χώρες χορηγούνται δωρεάν τεστ PCR, εδώ πληρώνονται πανάκριβα. Στις άλλες χώρες μοιράζονται δωρεάν μάσκες αυξημένης προστασίας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εδώ όχι. Στις άλλες χώρες δεν αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα, όπως παράλογα έγινε εδώ φέτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απευθύνει έκκληση να ακουστεί η γνώμη πολλών ειδικών, αλλά και η αγωνία των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Να μην ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα, για λίγες ημέρες, ως ότου να ξεσπάσει το κύμα της πανδημίας. Είναι αναγκαία η μικρή παράταση των διακοπών για να μπορέσει να ανασάνει το ΕΣΥ, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα κατέχει αναλογικά το μαύρο ρεκόρ παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων, θανάτων και νοσηλευομένων σε ΜΕΘ. Απευθύνουμε έκκληση. Να μην μετατραπούν τα παιδιά μας σε πειραματόζωα και τα σχολεία σε τόπους υπερμετάδοσης της νόσου και διάδοσης του ιού στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.

Να καταργηθεί το 50+1% που λειτουργεί ως μηχανισμός μετάδοσης του κορονοϊού. Τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν με ασφάλεια και τα παιδιά σύντομα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων