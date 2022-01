Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Υπουργείο Υγείας: Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της ΕΕ στη διενέργεια τεστ

To 2021, από τον Απρίλιο έως το τέλος του έτους, δόθηκαν δωρεάν 86.403.820 self test σε 7.669.956 πολίτες. Δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία.

Το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ECDC, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τη νόσο COVID-19».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Στη χώρα μας πραγματοποιούνται καθημερινά, απολύτως δωρεάν- και επομένως χωρίς να χρειάζεται συνταγογράφηση- rapid test και PCR test από τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, καθώς και στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). Παράλληλα διατίθενται δωρεάν self test.

Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε τους αριθμούς:

• Από 1/5/2020 – 30/12/2021, ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε εντελώς δωρεάν 8.759.556 διαγνωστικά τεστ (7.642.167 rapid και 1.112.389 PCR). Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ που έχουν γίνει σε δομές του ΕΣΥ.

• To 2021, από τον Απρίλιο έως το τέλος του έτους, δόθηκαν δωρεάν 86.403.820 self test σε 7.669.956 πολίτες

• 1 στα 5 κρούσματα εντοπίστηκε χάρη στα self test (247.464 κρούσματα σε σύνολο 1.170.293).

• Το χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα για την διενέργεια δωρεάν τεστ (self, rapid, PCR) ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Χάρις στο συστηματικό testing που πραγματοποιείται στη χώρα μας, υπάρχει έλεγχος της διασποράς στην κοινότητα».

