Κοινωνία

Πεντέλη: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας περιπατητής που ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα, βρέθηκε ένας περιπατητής στην Πεντέλη, όταν κοντά στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το κρανίο βρέθηκε ανάμεσα σε πέτρες και βράχια σε σχετικά δύσβατο σημείο.

Ο 37χρονος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και μετά από έρευνα βρήκαν σε κοντινή απόσταση θραύσματα από οστά και μια σόλα παπουτσιών.

Το κρανίο έχει σταλεί στα εργαστήρια και θα ερευνηθεί από ειδικούς ανθρωπολόγους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκει και αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων