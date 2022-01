Κόσμος

Κανίβαλος του Βερολίνου: Η ποινή που του επέβαλλε το δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει τη Γερμανία. Το ερωτικό ραντεβού, ο κανιβαλισμός, οι έρευνες που πάγωσαν και η σύλληψη του δράστη.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα ένα πρώην εκπαιδευτικός ο οποίος σκότωσε, διαμέλισε και έφαγε μέλη ενός 43χρονου άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο.

Ο Στέφαν Ρ., 42 ετών, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και προσβολή νεκρού. Λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος, η απόφαση του δικαστηρίου του Βερολίνου συνοδεύεται από μια σύσταση που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ματίας Σερτς είπε ότι ο Στέφαν Ρ. διέπραξε το έγκλημα «για να υλοποιήσει την κανιβαλιστική φαντασίωσή του» και τον χαρακτήρισε «απάνθρωπο». Στα τριάντα χρόνια της καριέρας του, ο δικαστής είπε ότι «δεν έχει δει τίποτα παρόμοιο».

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σιωπηλός και ανέκφραστος κατά την ανάγνωση της απόφασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 το θύμα συμφώνησε να συναντηθεί με τον κατηγορούμενο, μέσω μιας πλατφόρμας ερωτικών γνωριμιών. Πήρε ταξί για να πάει στο διαμέρισμά του, στο Βερολίνο-Πάνκοφ, στα βόρεια προάστια της γερμανικής πρωτεύουσας. Εκεί ο δράστης τον νάρκωσε και τον στραγγάλισε, ενώ στη συνέχεια έφαγε κάποια μέλη του.

Η έρευνα για την εξαφάνιση του θύματος είχε παγώσει, μέχρι που τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα σε ένα πάρκο και διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στον αγνοούμενο. Αναλύοντας το κινητό τηλέφωνό του οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν τον ταξιτζή που τον μετέφερε εκείνο το βράδυ.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν ίχνη αίματος, άλλα μέλη του σώματός του θύματος και πολλά εργαλεία, όπως ένα πριόνι.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνην του Ντέτλεφ Γκίνζελ, ενός πρώην αστυνομικού διευθυντή που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και τον διαμελισμό, κατόπιν επιθυμίας του θύματος, ενός άνδρα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο. Μια άλλη περίπτωση που συγκλόνισε τη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν εκείνη του Άρμιν Μάιβες, του επονομαζόμενου «ο κανίβαλος του Ρότενμπουργκ», ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2006 για ανθρωποκτονία και κανιβαλισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας - Απόπειρα βιασμού: η μαρτυρία της 28χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

ΗΠΑ: Χιονοθύελλα “παρέλυσε” το βορειοανατολικό τμήμα (εικόνες)

Πεντέλη: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου