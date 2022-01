Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Όμικρον: επίταξη ιατρών και άλλες 800 κλίνες στην Αττική

Ποια νοσοκομεία επιβαρύνονται επιπλέον με περιστατικά Covid. Ποια συμφωνία έγινε για μετακίνηση προσωπικού από ιδιωτικές κλινικές. Αποστολή των “Φύλλων Επίταξης” σε ιδιώτες ιατρούς.

Για τις περίπου επιπλέον 800 κλίνες Covid στην Αττική και την μετατροπή του ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» σε νοσοκομείο αποκλειστικά για Covid περιστατικά μίλησε την Παρασκευή ο Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας πως με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι νοσηλείες κρουσμάτων της Όμικρον πιέζουν το ΕΣΥ για απλές κλίνες νοσηλείας και όχι κλίνες σε ΜΕΘ, κυρίως στο λεκανοπέδιο.

Όπως επεσήμανε ο Υπ. Υγείας, «αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καλύψουμε την ανάγκη στην Αθήνα και πέρα από τις δομές που έχουμε -γιατί έχουμε μεγάλες δημόσιες δομές στην Αθήνα- δίνουν οι ιδιωτικές κλινικές το 10% έως 15% των κλινών τους, που μεταφράζεται σε 300-400 επιπλέον κλίνες στο λεκανοπέδιο. Από όλες τις μεγάλες Κλινικές, οριζόντια, παίρνουμε κλίνες και με τις μικρότερες κλινικές, που δεν έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, είμαστε σε συνεννόηση να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με το προσωπικό τους, ώστε να καλύπτονται κενά εκεί που παρουσιάζονται. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή, με νοσηλευτικό προσωπικό που νοσεί. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα γίνει μόνο για Covid περιστατικά, πλην των ειδικών κλινικών που έχει. Και στα απλά περιστατικά θα μας βοηθήσει και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ. Οπότε με όλη αυτή τη διαχείριση, ουσιαστικά καταφέρνουμε να προσθέσουμε στο λεκανοπέδιο άλλες 700 με 800 κλίνες Covid, προκειμένου να καλύψουμε την αύξηση στις απλές κλίνες»..

Επανέλαβε πως με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπάρχει ασθενής με Όμικρον που να έχει διασωληνωθεί, λέγοντας ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όμως, από την άλλη πλευρά, όπως είπε, από τις περίπου 650 εισαγωγές καθημερινά για κορονοϊό, το 30%-40% αφορά και περιπτώσεις "Δέλτα", άρα από αυτές τις εισαγωγές πιθανολογείται ότι θα υπάρξει πίεση στις ΜΕΘ.

Σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένα φάρμακα, ο υπουργός Υγείας είπε στον «ΑΘΗΝΑ 9.84» ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί το πρόβλημα, σημειώνοντας πως «οι ελλείψεις, που παρατηρούνται αυτές τις ημέρες σε συγκεκριμένα φάρμακα, οφείλονται στη δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επειδή ήταν κλειστές οι φαρμακαποθήκες, λόγω των αργιών της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, υπήρξε πρόβλημα, αλλά έχουμε συνεννοηθεί και θα επιλυθεί άμεσα. Το πρόγραμμα θα ομαλοποιηθεί και μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρχει πλήρης τροφοδοσία, δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

Επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών από την Τετάρτη σε Μακεδονία και Θράκη

Στην επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής με έδρα την Μακεδονία και την Θράκη προχωρά το υπουργείο Υγείας.

«Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 12ης.1.2022 και για χρονικό διάστημα ενός μηνός τις υπηρεσίες αφενός μη επιταχθέντων έως σήμερα ιατρών, που διατηρούν ενεργείς συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και αφετέρου μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις οικείες αστυνομικές αρχές και η επίδοση αυτών από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων αφού λάβουν το φύλλο επίταξης, θα πρέπει την επομένη στις 8 το πρωί να εμφανισθούν στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή Β'.

Ο καθένας από τους ανωτέρω ιατρούς, εντός του χρονικού διαστήματος της επίταξης των υπηρεσιών τους θα απασχοληθεί στο νοσοκομείο, στο οποίο καλείται να εμφανισθεί, 15 ημέρες, κατά τις οποίες υποχρεούται να τηρεί το ωράριο, το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχει στο σύστημα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρεται ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορονοϊού COVID-19 στην εδαφική περιοχή της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η συνεχής διάδοση νέων μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού COVID-19 και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορονοϊό COVID-19.

