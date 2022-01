Κόσμος

Κορονοϊός - Αντιεμβολιαστές: πέθανε βουλευτής στην Γαλλία

Αρνητής του εμβολίου ο ακροδεξιός βουλευτής, στήριζε με κάθε τρόπο το κίνημα κατά των εμβολίων για τον κορονοϊό.

Ο Γάλλος βουλευτής Ζοζέ Εβράρ, του οποίου το ακροδεξιό κόμμα είχε επικρίνει το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της Covid-19 και είχε αντιταχθεί στα κυβερνητικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της νόσου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης, την Παρασκευή.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο Εβράρ, 76 ετών, είχε αρνηθεί να εμβολιαστεί ο ίδιος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς όσους διαδήλωναν ενάντια στα περιοριστικά μέτρα για την Covid-19.

«Στη σύζυγο, τα παιδιά και τους συγγενείς του, καθώς και στους συναδέλφους και τους συνεργάτες του, στέλνω τις εγκάρδιες σκέψεις μου», έγραψε ο πρόεδρος της γαλλικής εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράν στο Twitter.

Εκπροσωπώντας τον νομό Πα-ντε-Καλαί στη βόρεια Γαλλία, ο Εβράρ ήταν ένας από τους τρεις βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος «Debout la France». Ο ιδρυτής του κόμματος, ο Νικολά Ντυπόν-Αινιάν, είναι μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές του αντιεμβολιαστικού κινήματος στη Γαλλία.

Τον Οκτώβριο ο Εβράρ είχε συνυπογράψει ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα που ζητούσε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των παρενεργειών από τα εμβόλια κατά της Covid-19.

