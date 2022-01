Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον: Το rapid test από τη μύτη ίσως δεν ανιχνεύει τη μόλυνση

«Αν έχεις συμπτώματα, πες πως είσαι θετικός», λέει Αμερικανός λοιμωξιολόγος

Την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον «σαρώνει» όλο τον πλανήτη και σπεύδουν όλοι για διαγνωστικά τεστ προκειμένου να σιγουρευτούν ότι δε νοσούν με τη νέα παραλλαγή του κορoνοϊού, νέα δεδομένα έρχονται στο «φως» από τις ΗΠΑ για το πόσο αξιόπιστος είναι ο τρόπος που διεξάγονται τα πλέον διαδεδομένα rapid tests.

Σύμφωνα με Αμερικανό λοιμωξιολόγο, το rapid test με τη χρήση στειλεού για τη λήψη δείγματος από τη μύτη, δεν ανιχνεύει με αξιοπιστία την παραλλαγή Όμικρον μέσα στις πρώτες ημέρες από μία μόλυνση, επομένως οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν έγκριση για να επιτρέψουν στους χρήστες να συλλέξουν με ασφάλεια δείγμα από τον φάρυγγα.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει εκφράσει προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια της λήψης δείγματος από τον φάρυγγα, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ειδικού.

Οι φορείς μπορούν να μεταδώσουν την Όμικρον όταν έχει μολυνθεί ο φάρυγγας και το σάλιο, πριν ακόμη ο ιός φθάσει στη μύτη, επομένως η λήψη δείγματος από τη μύτη, ενώ είναι ακόμη πολύ νωρίς, δε θα ανιχνεύσει τη μόλυνση, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Δρ. Μάικλ Μίνα, πρώην καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και σήμερα επικεφαλής επιστημονικός αξιωματούχος στο eMed.

Σε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη στο medRxiv, αναλύονται οι περιπτώσεις 29 εργαζομένων σε τομείς «υψηλού κινδύνου» που μολύνθηκαν από την παραλλαγή Όμικρον και έκαναν παράλληλα PCR και τεστ αντιγόνου σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Τα μοριακά τεστ (PCR) ανίχνευσαν τον ιό κατά μέσο όρο τρεις ημέρες πριν τα rapid test με λήψη δείγματος από τη μύτη προκύψουν θετικά.

Ενώ κάποιοι είναι αρνητικοί σε ράπιντ τεστ αντιγόνου, μπορεί να έχουν ήδη υψηλό ιικό φορτίο και να το μεταδώσουν σε άλλους, επεσήμανε ο επικεφαλής της έρευνας, Μπλιθ Άνταμσον, της εταιρείας Infectious Economics LLC, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ένα θετικό τεστ αντιγόνου είναι πολύ αξιόπιστο, σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Μίνα και συμβούλευσε: «Αν έχεις συμπτώματα, υπέθεσε πως είσαι θετικός, αλλά περίμενε να κάνεις το τεστ αντιγόνου έπειτα από την πάροδο λίγων ημερών. Τα ράπιντ τεστ ανιχνεύουν την Όμικρον μια χαρά, όταν πλέον έχει φθάσει στη μύτη».

