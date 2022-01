Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο

Μέσα σε πόσο χρόνο θα εκδίδεται η σύνταξη στον ασφαλισμένο. Χρηστικός οδηγός για το πώς λειτουργεί η διαδικασία.

Από τις 15 Νοεμβρίου, οι ασφαλισμένοι, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), μπορούν να αξιοποιήσουν τους 333 λογιστές και δικηγόρους, που, έπειτα από εκπαίδευση και εξετάσεις, κατάφεραν και πιστοποιήθηκαν για την έκδοση των συντάξεων.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, «πρόκειται στην πλειονότητά τους για έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους επαγγελματίες, που, έπειτα από μια εξαιρετικά αυξημένης δυσκολίας εξέταση από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, κατάφεραν να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής» και επισημαίνει:

«Μάλιστα, η ανάθεση σε πιστοποιημένο λογιστή και δικηγόρο κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα για τον ασφαλισμένο, καθώς η σύνταξη εκδίδεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ενώ ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σήμερα κυμαίνεται στους 6-8 μήνες. Το εν λόγω μέτρο εντάσσεται σε μια συνολική δέσμη μέτρων που το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υλοποιούν τους τελευταίους μήνες, με στόχο την οριστική εξάλειψη του στοκ των εκκρεμών συντάξεων.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία από την έκθεση "ΑΤΛΑΣ", οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις ανέρχονται σε 83.000 τον μήνα Νοέμβριο, μειωμένες κατά 50.000 σε σχέση με 12 μήνες πριν. Παράλληλα, οι ρυθμοί απονομής νέων συντάξεων αυξήθηκαν κατά 82% σε σχέση με το 2019, ενώ συνολικά για το 2021 ο Οργανισμός κατέγραψε ρεκόρ έκδοσης νέων συντάξεων, φθάνοντας στις 225.000. Με τη συμβολή των πιστοποιημένων αναμένεται η πλήρης εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι ανέρχονται σήμερα σε 333 και αναμένεται να αυξηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς επίκειται η έναρξη του 3ου κύκλου επιμόρφωσης. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αναμένεται και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή και νέων αιτήσεων από λογιστές και δικηγόρους που δεν έκαναν αίτηση για συμμετοχή στους τρεις πρώτους κύκλους πιστοποίησης».

Μέσα από επτά χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορεί ένας ασφαλισμένος να αξιοποιήσει τους πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους, ποιος επωμίζεται το κόστος και αν αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

1) Για ποιες κατηγορίες συντάξεων είναι δυνατή η επιλογή πιστοποιημένων επαγγελματιών;

Σε πρώτη φάση, αφορά σε νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από τα τέως Ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 75% του συνόλου των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται κάθε μήνα. Επί του παρόντος, δεν αφορά σε υποθέσεις διαδοχικής ασφάλισης, παράλληλης ασφάλισης, προαιρετικής ασφάλισης, καθώς και διαμονής στο εξωτερικό ή και περιπτώσεις ασφάλισης σε φορέα του εξωτερικού. Οι κατηγορίες αυτές συντάξεων αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2022. Εντός του 2022, οι πιστοποιημένοι πρόκειται να αναλάβουν και επικουρικές συντάξεις.

2) Πώς γίνεται η επιλογή των πιστοποιημένων επαγγελματιών;

Όποιος επιθυμεί να καταθέσει αίτημα συνταξιοδότησης, πρέπει να το υποβάλει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα μπει στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην επιλογή: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi). Εφόσον ανήκει στις προαναφερόμενες κατηγορίες συνταξιούχων με ένα τέως Ταμείο (τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ ή τ. ΟΑΕΕ), ενεργοποιείται η δυνατότητα επιλογής πιστοποιημένου λογιστή και δικηγόρου. Από τη λίστα των πιστοποιημένων επαγγελματιών, που εμφανίζεται, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιον επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας μπορεί να είναι διαθέσιμος, δηλαδή να μην έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο υποθέσεων που αναλαμβάνει μέσα στον μήνα και ανέρχονται σε πέντε.

Μόλις κάνει την επιλογή του, ορίζει και την ημερομηνία και την ώρα, για να κλείσει ραντεβού με τον πιστοποιημένο επαγγελματία. Στη συνέχεια, μόλις επικυρωθεί το ραντεβού, θα λάβει e-mail ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης.

3) Ποια διαδικασία ακολουθείται, μετά την επιλογή του πιστοποιημένου επαγγελματία;

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας συντάσσει το σχέδιο απόφασης συνταξιοδότησης. Κατά την περίπτωση που μέσα σε έναν μήνα δεν επικυρωθεί από τον ΕΦΚΑ, τότε η σύνταξη θα πληρωθεί με βάση το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβάλει ο πιστοποιημένος. Ήδη έχουν κατατεθεί πάνω από 350 σχέδια αποφάσεων συνταξιοδότησης μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες και οι πρώτες συντάξεις αναμένεται να έχουν εκδοθεί, μέχρι το τέλος του μήνα.

4) Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της συνταξιοδοτικής μου υπόθεσης;

Η ενημέρωση του ασφαλισμένου από τον πιστοποιημένο είναι άμεση σε κάθε φάση της διεκπεραίωσης. Ωστόσο και εντός του συστήματος εμφανίζεται ότι έχει υποβληθεί ένα σχέδιο απόφασης από τον πιστοποιημένο επαγγελματία, ο οποίος, αφού διαβιβάσει το σχέδιο της απόφασης, αναμένει τον έλεγχο από τον ΕΦΚΑ, που πρέπει να γίνει εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μήνα.

5) Υπάρχει το ενδεχόμενο η συνταξιοδοτική απόφαση που θα εκδοθεί από τον πιστοποιημένο επαγγελματία να μην είναι ορθή;

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας ευθύνεται ατομικά για τις αμέλειες ή παραλείψεις που μπορεί να υπάρξουν, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που έχει οριστεί για την πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, αν στο μέλλον, ύστερα από έλεγχο, αποδειχθεί λανθασμένη η απόφαση ή με δόλο, ο πιστοποιημένος θα έχει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιούνται κάθε μήνα δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, για να διαπιστωθεί, αν οι συντάξεις εκδίδονται με ορθό τρόπο

Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών κατά τους δύο κύκλους εκπαίδευσης και πιστοποίησης ήταν αυξημένης δυσκολίας, όπως αποδεικνύεται και από τον τελικό αριθμό των επιτυχόντων. Αυτό έγινε, προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό ότι οι πιστοποιημένοι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους εγχειρήματος, καθώς η απονομή συντάξεων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί υψηλές ικανότητες και γνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα απονομής ενισχύεται με την εμπλοκή των καλύτερων λογιστών και δικηγόρων.

6) Σε πόσο χρονικό διάστημα απονέμεται τελικά η σύνταξη από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες; Παίρνει λιγότερο χρόνο;

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει μια συνταξιοδοτική υπόθεση σε μόλις δύο μήνες. Ο μέσος χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σήμερα κυμαίνεται από 6 έως 8 μήνες.

7) Πληρώνω κάποιο ποσό για τις υπηρεσίες των πιστοποιημένων επαγγελματιών;

Η έκδοση σύνταξης από πιστοποιημένους επαγγελματίες του ΕΦΚΑ είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης. Οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι πληρώνονται απευθείας από τον ΕΦΚΑ με το ποσό των 250 ευρώ ανά συνταξιοδοτικό φάκελο.

