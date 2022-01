Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: εμβολιασμοί όλο το 24ωρο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτά και την νύχτα θα ειναι εμβολιαστικά κέντρα στην γειτονική χώρα. Ποιος ειναι ο στόχος των Αρχών για τους εμβολιασσμούς τις επόμενες 4 εβδομάδες.

Ο κύριος στόχος των ιταλικών υγειονομικών αρχών στη φάση αυτή είναι να μπορέσουν να εμβολιαστούν μέσα σε ένα μήνα δυο εκατομμύρια πολίτες.

Αυτό έκανε γνωστό ο στρατηγός Φραντσέσκο Φιλιουόλο, ειδικός επίτροπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να παραμείνουν ανοικτά όλο το εικοσιτετράωρο για να μπορέσει να ευνοηθεί η προσέλευση των πολιτών.

Μέχρι σήμερα το βράδυ, παράλληλα, αναμένεται να δημοσιευθούν στην ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όλα τα νέα περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, στους συνταξιούχους και άνεργους άνω των 50 ετών θα δοθεί περιθώριο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου για να μπορέσουν να κάνουν τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου.

Πολλοί σχολιαστές, όμως, εκφράζουν σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά το πρόστιμο που θα επιβληθεί σε όσους δεν συμμορφωθούν: πρόκειται για εκατό ευρώ, άπαξ.

O γνωστός καθηγητής ιολογίας Ρομπέρτο Μπουριόνι τόνισε ότι «το ποσό αυτό ισοδυναμεί με δυο πρόστιμα για παράνομη στάθμευση» και δεν έκρυψε ότι «ήλπιζε σε μια πιο σοβαρή προσέγγιση του όλου προβλήματος από μέρους της κυβέρνησης».

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου για να μπορέσουν να αποκτήσουν το «σούπερ πράσινο πάσο εμβολιασμένου».

Στην περίπτωση αυτή, σε όποιον προσπαθεί να μεταβεί στην χώρο εργασίας του χωρίς να έχει εμβολιαστεί, το πρόστιμο θα φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτκοφ: “καρότο και μαστίγιο” για την Βόρεια Μακεδονία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά

ΗΠΑ: λευκοί σκότωσαν Αφροαμερικανό, επειδή… έτρεχε στην γειτονιά τους!