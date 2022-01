Οικονομία

Κορονοϊός: Αναρρωτική άδεια με βεβαίωση από το gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως μπορούν εργαζόμενοι με θετικό rapid test, να εκδώσουν πιστοποιητικό που θα τους “καλύψει” έναντι του εργοδότη, για τις ημέρες της καραντίνας.

Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού μέσω του gov.gr για απουσία από την εργασία μπορούν να εκδίδουν οι εργαζόμενοι που είναι θετικοί στην covid-19 εφόσον έχουν διενεργήσει rapid test.

Οι νοσήσαντες εργαζόμενοι μπορούν να δηλώνουν στην εν λόγω εφαρμογή το θετικό αποτέλεσμα του τεστ ώστε να θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους.

Η βεβαίωση, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας έχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χορηγείται αποκλειστικά για απουσία από την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή Covid Free GR.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν την βεβαίωση θετικού αποτελέσματος σε διαγνωστικό έλεγχο κορονοϊού χρησιμοποιώντας :

• τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

• τον ΑΜΚΑ τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που έχουν κάνει περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται για το τελευταίο θετικό αποτέλεσμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: λευκοί σκότωσαν Αφροαμερικανό, επειδή… έτρεχε στην γειτονιά τους!

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χιόνια το Σάββατο

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: αποσωληνώθηκε η 16χρονη