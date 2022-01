Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Σκυλακάκης: με τα μέτρα “στέλνουμε το πρόβλημα στο μέλλον”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση του e-τζίρου στην Εστίαση τον Δεκέμβριο, τα μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό και την αύξηση τιμών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αλλά και την άρνηση να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα.

Η αύξηση των διεθνών τιμών στο φυσικό αέριο, που τώρα είναι πέντε φορές πάνω από το 2019, μας έχει κάνει όλους φτωχότερους, είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Όπως εξήγησε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, σχετικά με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση, την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της, «ο κόσμος θα την πληρώσει ούτως ή άλλως, τώρα ή στο μέλλον. Η ελληνική οικονομία θα την πληρώσει. Το Κράτος παίρνει λεφτά από τους φορολογούμενους. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει το Κράτος και να μην την πληρώσει ο φορολογούμενος.

Όπως ανέφερε, «έρχεται το Κράτος να μετριάσει την επιβάρυνση με επιδότηση στους λογαριασμούς. Καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι της επιβάρυνσης, ουσιαστικά στέλνοντας το πρόβλημα στο μέλλον».

Ο Αν. Υπ. Οικονομικών σημείωσε πως «αυτό που έγινε αφορά τον Ιανουάριο, είναι ένα τεράστιο ποσό και είναι εκτός πραγματικότητας όποιος λέει ότι είναι λίγα τα χρήματα. Τον Φεβρουάριο θα επανέλθουμε, αναλόγως και της πορείας των διεθνών τιμών. Θα χρειαστεί και ένας πιο μόνιμος μηχανισμός, αλλά οι τιμές έχουν εκρηκτική άνοδο και πτώση. Στην φάση αυτή της μεγάλης αναταραχής θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα - βήμα και στο μέλλον θα υπάρξει πιο μόνιμο σύστημα».

Ερωτηθείς εάν μπορεί ή πρόκειται να υπάρξει κοινή γραμμή στην ΕΕ για την ενεργειακή κρίση, είπε πως δεν το βλέπει πιθανό, καθώς υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές για την Ενέργεια στην ΕΕ και πχ. η Γαλλία στηρίζεται στην πυρηνική ενέργεια, ενώ η Γερμανία δεν την προωθεί και εξαρτάται εν πολλοίς από την Ρωσία.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να αποσυμπιεστούν οι τιμές στις αντλίες των πρατηρίων και η επιβάρυνση στο κόστος υπηρεσιών και παραγωγής και διάθεσης αγαθών, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «το κόστος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο είναι 4 εκατομμύρια, είναι αστείο, όταν μιλάμε για 400 εκατομμύρια βοήθειας σε έναν μήνα. Οι πιο φτωχοί Έλληνες, 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, δεν έχουν κανένα αυτοκίνητο. Όταν μειώνεις τον Ειδικό φόρο Κατανάλωσης στην βενζίνη δεν δίνεις τίποτα στους πιο φτωχούς και δίνεις βοήθεια σε εκείνους που έχουν 2 και 3 αυτοκίνητα»

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις που πλήττονται και δη στην εστίαση, καθώς και για το ενδεχόμενο παράτασης τους, ο κ. Σκυλακάκης είπε πως «τον Δεκέμβριο οι ηλεκτρονικές συνναλαγές ήταν αυξημένες σε σχέση με το 2019, με την εστίαση να είναι στο +33% σε σχέση με το 2019 στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτό πρέπει να το μετρήσουμε και τον επόμενο μήνα και αναλόγως θα πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Αναρρωτική άδεια με βεβαίωση από το gov.gr

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο