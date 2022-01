Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: ρεκόρ στα ημερήσια κρούσματα

Ο υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας Τζος Φράιντενμπεργκ δήλωσε ότι βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό

“Όπως χιλιάδες Αυστραλοί, εξετάστηκα και ήμουν θετικός στην COVID-19”, έγραψε ο Φράιντενμπεργκ σε σύντομο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter και στο Facebook αργά χθες το βράδυ.

“Έχω τα συνηθισμένα συμπτώματα και τίθεμαι σε απομόνωση μαζί με την οικογένειά μου”, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω ή να αποκαλύψει από ποιο στέλεχος του νέου κορονοϊού προσβλήθηκε.

Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Αυστραλίας, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπάρναμπι Τζόις και ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Ντάτον, έχουν προσβληθεί και αναρρώσει από την ασθένεια.

Βάσει των οδηγιών που ισχύουν την τρέχουσα περίοδο για την COVID-19 στην Αυστραλία, αυτοί που είναι θετικοί στον νέο κορονοϊό και αυτοί που χαρακτηρίζονται “στενές επαφές” τους οφείλουν να απομονωθούν για επτά ημέρες.

Η Αυστραλία καταγράφει διαδοχικούς αριθμούς ρεκόρ νέων ημερήσιων κρουσμάτων, με άλλη μια αιφνίδια αύξηση να ανακοινώνεται σήμερα.

Η χώρα κατέγραψε 116.025 νέα κρούσματα το 24ωρο που πέρασε, με τον αριθμό αυτόν να καταρρίπτει το ρεκόρ των μόλις πάνω από 78.000 νέων κρουσμάτων που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα.

Σχεδόν 100.000 από τα νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν στις πολιτείες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αυστραλία, την Βικτόρια, στην πρωτεύουσα της οποίας την Μελβούρνη θα διεξαχθεί προσεχώς το Αυστραλιανό Όπεν, και τη Νέα Νότια Ουαλία.

Η Βικτόρια επισήμανε ότι ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων της, ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε στα 51.356 κρούσματα από αυτά της προηγούμενης ημέρας, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ράπιντ τεστ αντιγόνου που είχαν γίνει έως και πριν από μια εβδομάδα και τα οποία μπορούσαν να καταγραφούν μόνον μετά την υποβολή τους σε ιστότοπο που άρχισε να λειτουργεί χθες.

Η Αυστραλία κατέγραψε παράλληλα 25 νέους θανάτους, τον υψηλότερο αριθμό από την κορύφωση του κύματος του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του νέου κορονοϊού τον Οκτώβριο του 2021.

Οι αξιωματούχοι της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου του Φράιντεμπεργκ, παροτρύνουν τη χώρα να αφήσει πίσω της την στρατηγική των λοκντάουν τώρα που ποσοστό υψηλότερο του 90% του πληθυσμού άνω των 16 ετών έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19.

Ωστόσο οι ηγέτες πολιτειών εισάγουν περιοριστικά μέτρα εν μέσω μιας εκρηκτικής ανόδου των κρουσμάτων, κυρίως λόγω της πολύ μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον του ιού.

Ορισμένες πολιτείες έχουν εισαγάγει εκ νέου την υποχρέωση χρήσης μάσκας και αναστείλει τις χειρουργικές επεμβάσεις που δεν κρίνονται επείγουσες, ενώ η Νέα Νότια Ουαλία επανέφερε χθες την απαγόρευση του χορού όπως και της κατανάλωσης ποτών για ορθίους στα μπαρ.

