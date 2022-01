Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Τεράστια αύξηση του δείκτη θετικότητας

Τι ανακοίνωσε την Παρασκευή (07.01.2022), το υπουργείο Υγείας της χώρας για τη ραγδαία αύξηση του δείκτη θετικότητας

Ο δείκτης θετικότητας 14 ημερών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 148 μονάδες σε 2.722,72 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, ανακοίνωσε την Παρασκευή (07.01.2022), το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Και όλα αυτά σε σύγκριση με τα 2.574,46 κρούσματα την Τετάρτη, που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπήρχαν πριν από δημόσια αργία την Πέμπτη.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού αυξήθηκε κατά 242.440 χθες σε σύγκριση με την Τετάρτη.

Το ποσοστό των νοσοκομειακών κλινών που καταλαμβάνουν ασθενείς με COVID-19 ανερχόταν σε 11,79% χθες, ενώ σε προηγούμενο κύμα της πανδημίας πέρυσι στις 28 Ιανουαρίου οι ασθενείς με COVID-19 καταλάμβαναν το 24% των νοσοκομειακών κλινών.

Ο δείκτης πληρότητας των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας που αφορά ασθενείς με COVID-19 αυξήθηκε σε 22,06%, αλλά το ποσοστό αυτό είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο όταν και πάλι στις 28 Ιανουαρίου πέρυσι οι ασθενείς με COVID-19 καταλάμβαναν το 42,84% των κλινών στις ΜΕΘ.

Περισσότεροι από 5.000 ηλικιωμένοι που διέμεναν σε οίκους ευγηρίας πέθαναν από την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός πέρυσι, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, το ένα πέμπτο από τους 25.700 ηλικιωμένους που πέθαναν αφότου είχε επιβεβαιωθεί η μόλυνσή τους από τον νέο κορονοϊό το 2020.

Μέχρι στιγμής 15 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την αναμνηστική δόση εμβολίου κατά της COVID-19 στην Ισπανία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ το 80,2% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως.

