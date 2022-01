Πολιτική

Πέτσας για ανεμβολίαστους: ποια νέα μέτρα είναι “στο τραπέζι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πιθανότητα πλήρους αποκλεισμού τους από τα καταστήματα Εστίασης. Η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού και το “παράθυρο” για τα πρόστιμα στους μη εμβολιασμένους άνω των 60 ετών.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων περιορισμών για τους ανεμβολίαστους πολίτες, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, λέγοντας ότι η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες αφορά πως θα ανακοπεί το πολύ μεγάλο κύμα της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, χωρίς μεγάλες διαταραχές.

Εξήγησε πως εκτός από το θέμα της επέκτασης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, στο τραπέζι βρίσκεται το ζήτημα της πρόσβασης των ανεμβολίαστων πολιτών ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους της Εστίασης.

«Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που θα χρειαστεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί να πάρουμε κανένα άλλο μέτρο αν κάνουμε το απλό μέτρο: να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο», τόνισε στον ΣΚΑΙ.

Για την επιβολή προστίμων στους πολίτες άνω των 60 που δεν θα έχουν εμβολιαστεί έως τις 15 Ιανουαρίου, ο κ. Πέτσας άφησε ένα παράθυρο παράτασης, λέγοντας ότι «έως τότε έχουμε μέρες. Όταν φτάσουμε στην ημέρα εκείνη θα δούμε τι πρέπει να γίνει».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, εξήγησε ότι η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα είναι πολύ μεγάλη και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ρυθμός αυτός θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Για το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός από την ηλικία των 50 ετών και άνω, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι είναι κάποια από τις επιλογές που συζητούνται στην επιτροπή, θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και η κυβέρνηση θα αποφασίσει όταν φτάσει σχετική εισήγηση στα χέρια της.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τζούμας για γυναικοκτονίες: είπα αυτά που δεν πιστεύω

Κορονοϊός: Αναρρωτική άδεια με βεβαίωση από το gov.gr

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο