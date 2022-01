Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού παρέχει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Αναφορικά με τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού έτους 2021, ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2022.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

«Αν κάποιοι πολίτες ενδεχομένως εκ παραδρομής προέβησαν σε ακύρωση ήδη εγκεκριμένης αίτησής τους για το έτος 2021, θα πρέπει να την επανυποβάλουν.

Για το εκ νέου άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά την επιδότηση του 2022, σύντομα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού» επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ.

