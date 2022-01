Πολιτική

Πλεύρης η απάντηση στον Πολάκη για την μάνα του

Τι είπε ο Υπ. Υγείας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα όρια στην πολιτική αντιπαράθεση. Πως "αδειάζει" τον πρώην Αν. Υπ. Υγείας η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Να αφήσει εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης τη μητέρα του, κάλεσε τον Παύλο Πολάκη ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μετά την προσωπική επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς που δέχθηκε, από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Πολάκης κατήγγειλε την Παρασκευή πως η 83χρονη μητέρα του «περιμένει μαζί με 30-35 άλλους ασθενείς για να τη δει γιατρός και να κάνει τεστ PCR» και πως για να εισαχθεί στο νοσοκομείο απαιτείται μοριακό τεστ μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «η μάνα δεν προσφέρεται για αντιπαράθεση, ακόμη και εάν ο γιος της το επιδιώκει και τη χρησιμοποιεί».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρει επίσης ότι η μητέρα του κ. Πολάκη έκανε τις εξετάσεις που υποτίθεται ότι της απαγόρευσαν να κάνει και της ευχήθηκε να είναι καλές οι απαντήσεις και να έχει υγεία.

«Εάν θέλει αντιπαράθεση με εμένα ο κ Πολακης να αφήσει την μητέρα του απέξω», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου "αδειάζει" τον Πολάκη

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση που υπογράφει ο Ελευθέριος Μαρκάκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με την επίσκεψη της μητέρας του κύριου Πολάκη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου η Διοίκηση του Νοσοκομείου σας ενημερώνει ότι η κυρία Π. Π. προσήλθε στις 11:20 το πρωί στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τα εξεταστήρια ήταν κατειλημμένα από βαριά πάσχοντες ασθενείς, για αρκετή ώρα.

Στις 2 το μεσημέρι κλήθηκε για εξέταση και δεν προσήλθε. Η νοσηλεύτρια των επειγόντων επικοινώνησε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που έδωσαν, ενημέρωσε ότι μπορεί η ασθενής να προσέλθει για εξετάσεις και ο κύριος που απάντησε εκ μέρους της είπε ότι θα την πάει στο σπίτι επειδή είχε κουραστεί και ότι θα την φέρει ξανά το απόγευμα. Ενημερώθηκαν από την νοσηλεύτρια ότι από τη στιγμή αποχώρησης από το ΤΕΠ, η σειρά περιστατικού δεν διατηρείται και αργότερα η αναμονή μπορεί να είναι μεγάλη . Δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία με την ασθενή.

Στις 5 το απόγευμα ενημερώνεται η Διοίκηση του Νοσοκομείου τηλεφωνικά ότι η μητέρα του κύριου Πολάκη βρίσκεται στο χώρο των επειγόντων κατόπιν κλήσης του κου Πολάκη. Ενημερώθηκε ο ιατρός του ΤΕΠ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ασθενής όπως κάθε πολίτης. Η ασθενής αναζητήθηκε από το προσωπικό καθώς ανέμενε σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης βρέθηκε σε καλή γενική κατάσταση, ενώ η ίδια στη συνέχεια εξήλθε οικειοθελώς από το Νοσοκομείο.

Η μητέρα του κύριου Πολάκη αντιμετωπίστηκε όπως κάθε πολίτης και ακολουθήθηκε πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Εάν ο κ. Πολάκης επιθυμεί η οικογένειά του να έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε βάρος των υπόλοιπων ασθενών, λυπόμαστε αλλά δεν ακολουθούνται τέτοιες πρακτικές από τα δημόσια νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Επισημαίνεται ότι ουδέποτε υπήρξε απαγόρευση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την διεξαγωγή test PCR σε ασθενή του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Διευκρινίζεται δε, ότι η αναφορά στην διενέργεια pcr τεστ αποκλειστικά σε ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας, αφορά στους θετικούς με rapid τεστ ασθενείς όπως συντάχτηκε και υπεγράφη από την Ιατρική Υπηρεσία και την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου εξυπηρετούνται όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς που χρήζουν εξέτασης και αντιμετώπισης και η λήψη RAPID, PCR ή RAPID PCR test βρίσκεται στην κρίση του ιατρού ανάλογα με την κλινική εικόνα που παρουσιάζει ο ασθενής, ακολουθώντας πιστά τα επιστημονικά πρωτόκολλα. Τυχόν παραπομπή ασθενούς από μέρους του Νοσοκομείου σε ιδιωτική δομή ουδέποτε έγινε με απόφαση ή έγκριση της Διοίκησης του Νοσοκομείου».





