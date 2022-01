Αθλητικά

Μπάγερν - Πάουλ Βάνερ: ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της (εικόνες)

Ποιος είναι ο νεαρός φέρελπις που έκανε την παρθενική συμμετοχή σε αγώνα της Bundesliga.

(πηγή εικόνας: twitter/FCBayern)

Μπορεί η Μπάγερν να ηττήθηκε χθες βράδυ 2-1 στο Μόναχο από την Γκλάντμπαχ, στο παιχνίδι που «άνοιξε την αυλαία» του β΄ γύρου της Bundesliga, ωστόσο ο αγώνας θα μείνει βαθιά χαραγμένος στη μνήμη του Πάουλ Βάνερ.

Αυτό γιατί ο νεαρός άσος των Βαυαρών, ο οποίος στις 23 Δεκεμβρίου γιόρτασε τα 16α γενέθλιά του, πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή και έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία της ομάδας που αγωνίστηκε στην Bundesliga.

Ο Βάνερ αντικατέστησε τον 19χρονο Μαλίκ Τίλμαν στο 75ο λεπτό και, σε ηλικία 16 ετών και 15 ημερών, έκανε... θρύψαλα το ρεκόρ του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην Μπάγερν Μονάχου σε ηλικία 17 ετών και 115 ημερών.

Το ... απόλυτο ρεκόρ για τον νεότερο παίκτη που αγωνίστηκε στην Bundesliga κατέχει ο Γιουσουφά Μουκοκό της Ντόρτμουντ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας σε ηλικία 16 ετών και μίας ημέρας το 2020. Το ρεκόρ του είναι σχεδόν αδύνατο να καταρριφθεί, καθώς οι κανονισμοί της γερμανικής λίγκας απαγορεύουν τη συμμετοχή παίκτη σε αγώνα πριν από τα 16α γενέθλιά του.

Paul Wanner vs Borussia Monchengladbachpic.twitter.com/pY6XJIzqz5 — PeruvianScout (@PeruvianScout) January 7, 2022





