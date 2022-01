Κοινωνία

Κορονοϊός - Άγιος Δημήτριος: τράπερ συνελήφθη για συνωστισμό

Την παρέμβαση των αστυνομικών προκάλεσαν οι εικόνες που αντίκρισαν πελάτες σε εμπορικό κέντρο, στον Άγιο Δημήτριο.

Παρά την δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα με την εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον, γνωστός τράπερ συγκέτρωσε θαυμαστές του σε εμπορικό κέντρο του Αγίου Δημητρίου, έπειτα από κάλεσμα που είχε απευθύνει μέσω facebook, προκειμένου να κάνει γυρίσματα για βιντεοκλίπ του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ανταποκριθούν εκατοντάδες νέοι, προκλήθηκε συνωστισμός και κάποιοι κάλεσαν την αστυνομία.

Σε βάρος του γνωστού τράπερ σχηματίστηκε δικογραφία ως ο διοργανωτής της εκδήλωσης και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

