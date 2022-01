Αθλητικά

NBA: ο Αντετοκούνμπο “σάρωσε” την νίκη για τους Μπακς (εικόνες)

Εντυπωσιακή ήταν για ακόμη μια αγωνιστική η εμφάνιση του “Greek Freak”, που πρωταγωνίστησε στην νίκη των “ελαφιών”.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Μιλγουόκι και είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι η «αιχμή του δόρατος», οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Νετς στο Μπρούκλιν με 121-109.

Ο "Giannis" αγωνίστηκε για 26 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα με απολογισμό 31 πόντους (9/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/10 βολές), 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 4 λάθη και επικράτησε του Κέβιν Ντουράντ στη «μονομαχία» για τον τίτλο του κορυφαίου της αναμέτρησης. Ο φόργουορντ των Νετς τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη στα 36 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Οι Μπακς στηρίχθηκαν στον επιθετικό πλουραλισμό τους για να φτάσουν στη νίκη, καθώς είχαν συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα με απολογισμό 4 πόντους (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Στο μεταξύ, οι Μπουλς επιβλήθηκαν 130-122 της Ουάσινγκτον στο Σικάγο και έφτασαν τις εννέα σερί νίκες. Κορυφαίος των «ταύρων», οι οποίοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν ο Ζακ ΛαΒίν με 27 πόντους.

Από εκεί και πέρα, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να πετυχαίνει 32 πόντους και τον Μαλίκ Μονκ να προσθέτει 29 (ρεκόρ στη σεζόν), οι Λέικερς σημείωσαν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους επικρατώντας εντός έδρας της Ατλάντα με 134-118.

Τέλος, με τον Φρεντ ΒανΒλίτ να σημειώνει το πρώτο τριπλ νταμπλ φίγκιουρ στην καριέρα του με 37 πόντους (σ.σ. πέτυχε τους 24 εξ αυτών στο τρίτο δωδεκάλεπτο), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οι Ράπτορς νίκησαν 122-108 στο Τορόντο τη Γιούτα, η οποία είχε οκτώ απουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τραυματία Ντόνοβαν Μίτσελ και του Ρούντι Γκομπέρ, που έχει μπει στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του ΝΒΑ.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια-Σαν Αντόνιο: 119-100

Μπρούκλιν-Μιλγουόκι: 109-121

Τορόντο-Γιούτα: 122-108

Σικάγο-Ουάσινγκτον: 130-122

Χιούστον-Ντάλας: 106-130

Οκλαχόμα Σίτι-Μινεσότα: 105-135

Ντένβερ-Σακραμέντο: 121-111

Λ.Α. Λέικερς-Ατλάντα: 134-118

Πόρτλαντ-Κλίβελαντ: 101-114