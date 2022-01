Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη - Όμικρον: τα λύματα δείχνουν νέα “έκρηξη” της διασποράς

Για επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς της αύξησης του ιικού φορτίου που καταγράφεται, κάνει λόγο η έρευνα του ΑΠΘ.

Σημαντική αύξηση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης καταγράφεται στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται), έπειτα από δύο ημέρες που παρατηρήθηκαν ενδείξεις επιβράδυνσης της εκρηκτικής ανόδου του ιικού φορτίου, ακολούθησε νέα αύξησή του σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 05/01 και της Πέμπτης 06/01 είναι:

Αυξημένη (+46%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 03/01 και της Τρίτης 04/01.

σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 03/01 και της Τρίτης 04/01. Αυξημένη (+90%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τρίτης 29/12/2021 και Τέταρτης 30/12/2021.

«Μια αύξηση της τάξης του 46% μέσα σε δύο ημέρες δείχνει ότι το στέλεχος Όμικρον διασπείρεται ταχύτατα και οι νοσούντες στην πόλη πολλαπλασιάζονται. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εκτίμηση που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες ότι σε τόσο υψηλό επίπεδο διασποράς η όποια ημερήσια σταθεροποίηση πιθανότατα να είναι προσωρινή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

