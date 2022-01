Οικονομία

Ταξί: Έρχεται αύξηση στα κόμιστρα

Tον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για την ενισχυμένη επιδότηση, για την αντικατάσταση συμβατικού οχήματος ταξί με ηλεκτροκίνητο.

O υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, δεσμεύτηκε στο προεδρείο της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ταξί με το οποίο συναντήθηκε για αύξηση στα κόμιστρα του ταξί θα υπάρξει μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση με την πανδημία.

Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για την ενισχυμένη επιδότηση, για την αντικατάσταση συμβατικού οχήματος ταξί με ηλεκτροκίνητο, που θα φτάνει τα 22.500 ευρώ.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε στους αυτοκινητιστές ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας με τον οποίο συναντήθηκαν, σε πρώτη φάση θα καλυφθούν μόνο 2.000 αιτήσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος:

Η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων θα ανοίξει στο τέλος Φεβρουαρίου.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης (έως 22.500 ανά αιτούντα) θα μοιραστεί αναλογικά ανά Περιφέρεια.

Σε πρώτη φάση η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως 2.000 αιτήσεις.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση και προβούν σε παραγγελία ηλεκτροκίνητου ταξί θα έχουν το ίδιο δικαίωμα παράτασης (στην αντικατάσταση αυτοκινήτου) που ισχύει και για τα υπόλοιπα οχήματα ταξί.

Στην συνάντηση με τον υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα του κλάδου και ιδιαίτερα το αίτημα για άμεση ένταξη του ΚΑΔ 4932 στις πληττόμενες επιχειρήσεις, η διεύρυνση της δνυατότητας για 7θέσια και 9θέσια ταξί και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, άμεση αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των ΕΙΧ και ο έλεγχος στις ιστοσελίδες των ΕIΧ (που πουλάνε διαδρομές κάτω των προκαθορισμένων τιμών).

Η Ομοσπονδία ζήτησε επίσης την αύξηση κομίστρου, αίτημα το οποίο ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε δίκαιο δεσμευόμενος ότι θα εισηγηθεί την υλοποίησή του, αμέσως μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση με την υγειονομική κρίση.

Για τα 7θέσια και 9θέσια δεσμεύτηκε ότι σύντομα αυτή την δυνατότητα θα την έχουν όλοι οι αυτοκινητιστές ταξί της χώρας, ενώ για την υποκλοπή έργου από τα Ε.Ι.Χ, προανήγγειλε την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα προβλέπει ποινές για αναρτήσεις και διαφημιστικά μηνύματα ιστοσελίδων που προσφέρουν μεταφορές με λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπει ο νόμος.

