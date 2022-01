Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Deltacron: Νέα μετάλλαξη εντοπίστηκε στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκεκριμένο στέλεχος ταυτοποίησε σε δείγματα θετικών περιστατικών από την κυπριακή κοινότητα, η ομάδα του καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δρ. Λεόντιος Κωστρίκης.

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού είναι συνεχείς και στην Κύπρο έκανε την εμφάνισή της η παραλλαγή Deltacron.

Το συγκεκριμένο στέλεχος ταυτοποίησε σε δείγματα θετικών περιστατικών από την κυπριακή κοινότητα, η ομάδα του καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δρ. Λεόντιος Κωστρίκης.

Ο δρ Κωστρίκης είπες πως πρόκειται για την μετάλλαξη Deltacron η οποία ταυτοποίηθηκε σε 25 περιστατικά και φαίνεται ότι τα στελέχη έχουν γονιδιακό υπόβαθρο της μετάλλαξης Δέλτα.

«Βρίσκουμε σημαντικό αριθμό παραλλαγών που έχουν ταυτοποιηθεί μόνον στην Όμικρον η οποία έχει διαφορές από τα υπόλοιπα στελέχη διότι το γονιδίωμά της έχει 30 διαφορετικές παραλλαγές. Από αυτές οι 10 παραλλαγές της Όμικρον εντοπίστηκαν στα περιστατικά που εντοπίσαμε στην Κύπρο. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον», είπε.

Εξήγησε πως, «οι 25 ασθενείς στους οποίους εντοπίστηκε η νέα μετάλλαξη, οι 11 ήταν νοσηλευόμενοι και 14 άτομα αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Η συχνότητα εύρεσης της νέα μετάλλαξης σε νοσηλευόμενους ήταν υψηλότερη παρά σε άτομα που δεν ήταν νοσηλευόμενοι. Μπορούμε να πούμε πως η συσχέτιση της Deltacron με την νόσο που απαιτούν νοσηλεία δεν είναι τυχαία».

Ο δρ Κωστρίκης ανέφερε πως ονομάστηκε έτσι επειδή αφορά τα στελέχη Δέλτα και Όμικρον. «Υπήρχαν ψίθυροι που μίλησαν για τέτοια μετάλλαξη αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί σε καμία χώρα».

Τέλος όσον αφορά στην μεταδοτικότητά του ο δρ Κωστρίκης είπε πως το εάν θα επικρατήσει της Όμικρον και της Δέλτα αυτό είναι νωρίς να διαφανεί ωστόσο σύμφωνα με τις δικές του αναλύσεις θεωρεί πως το νέο στέλεχος θα μπορούσε να εκτοπισθεί από την Όμικρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Φθιώτιδας: τραγική εμπειρία οι κηδείες νέων που αφήνουν ορφανά

Μπάγερν - Πάουλ Βάνερ: ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της (εικόνες)

e-ΕΦΚΑ: οδηγός για έκδοση σύνταξης από λογιστή ή δικηγόρο