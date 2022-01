Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Συνεχίζεται το θρίλερ με την είσοδό του στην Αυστραλία

Η Ανα Μπρνάμπιτς ανέφερε επίσης ότι το αίτημα για διαμονή του Τζόκοβιτς σε ιδιωτική κατοικία δεν έγινε αποδεκτό και έτσι ο Σέρβος αντισφαιριστής θα παραμείνει στο ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών μέχρι την Δευτέρα που θα εκδικαστεί η έφεση του.

Αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης Τζόκοβιτς δήλωσε η πρωθυπουργός της Σερβίας 'Ανα Μπρνάμπιτς.

«Σήμερα το πρωί επικοινώνησα τηλεφωνικά με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας. Υπάρχει ένας θετικός τόνος από την αυστραλιανή πλευρά. Δήλωσα ότι η σερβική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παράσχει κάθε εγγύηση για να επιτραπεί στον Νόβακ η είσοδος στην Αυστραλία», δήλωσε σε συνέντευξη της σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό η 'Ανα Μπρνάμπιτς.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας ανέφερε ότι κατόπιν παρεμβάσεων από το Βελιγράδι παραδόθηκαν στον Τζόκοβιτς τρόφιμα χωρίς γλουτένη, ένας φορητός υπολογιστής και κάρτες δεδομένων για να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του.

Σε αντίθεση με την πρωθυπουργό της Σερβίας, ο πρόεδρος της Βουλής Ίβιτσα Ντάτσιτς δεν φάνηκε και τόσο αισιόδοξος.

«Νομίζω ότι δύσκολα η Αυστραλία θα κάνει σεβαστό οποιοδήποτε αίτημα της Σερβίας. Εδώ πρόκειται για πολιτικοποίηση της υπόθεσης Τζόκοβιτς. Εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά ιατρική εξαίρεση για να επισκεφτούν κάποια χώρα. […] Είναι προφανές ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή στην υπόθεση. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό το γεγονός θα έχει αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις μας με την Αυστραλία», επισήμανε ο Ντάτσιτς σε συνέντευξη του στην δημόσια τηλεόραση της Σερβίας(RTS).

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε επίσης ότι ο Τζόκοβιτς είναι κάτοχος σερβικού διπλωματικού διαβατηρίου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φιλοξενείται από την περασμένη Πέμπτη σε ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών στην Μελβούρνη, όπου οδηγήθηκε μετά την άρνηση των ομοσπονδιακών αρχών της Αυστραλίας να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα με ιατρική εξαίρεση.

Ο Τζόκοβιτς αρνείται να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό και μετέβη στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο τουρνουά ΄΄Australian Open΄΄ έχοντας εξασφαλίσει βίζα βάσει ιατρικής εξαίρεσης διότι είχε νοσήσει.

Οι συνοριακές αρχές έκριναν άκυρη την βίζα του και αποφάσισαν την απέλαση του. Ο Σέρβος αντισφαιριστής άσκησε έφεση και η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

