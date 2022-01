Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τα “αποκαλυπτήρια”

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής της και θα είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου ΕΝΦΙΑ, που θα φέρει εκτός των άλλων και μεσοσταθμική μείωση της τάξεως του 3% έως 4% για το 2022.

Βασική επιδίωξη του υπουργείου Οικονομικών είναι αυτή να είναι έτοιμη το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να πάρει τον δρόμο προς την Βουλή η τελική ρύθμιση μέσα στο επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η προσδοκία είναι να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κατά 60 εκατ. ευρώ το 2022.

Και σημείωσε χαρακτηριστικά, «έχουμε ενσωματώσει τις αντικειμενικές αξίες στον νέο υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας και μεταβάλλουμε τους συντελεστές. Στόχος είναι οι Έλληνες να πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο φόρο μέσα στο 2022».

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η άσκηση αναδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες μαζί με την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί επιχειρούν να συνθέσουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο παζλ, το οποίο θα περιλαμβάνει τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, την ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στον κύριο φόρο και όλα τα παραπάνω να δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα που θα είναι σε απόλυτους αριθμούς κατά 60 εκατ. μικρότερο από το περυσινό και ταυτόχρονα να μην προκύπτουν υπέρμετρες επιβαρύνσεις στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις τις αντικειμενικές τιμές.

Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, η άσκηση αυτή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που υπάρχει σχετική καθυστέρηση.

Όπως αναφέρουν, η νέα κλίμακα του ενιαίου φόρου ακινήτων θα έχει περισσότερα κλιμάκια και συντελεστές ώστε να αποτραπούν οι επιβαρύνσεις για όσους κατέχουν μικρή και μεσαία περιουσία μετά το άλμα των νέων αντικειμενικών αξιών που έγινε στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει κατ' επανάληψη οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και ειδικά του υπουργείου Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ.

Αυτοί που αναμένεται να πληρώσουν περισσότερο φόρο συγκριτικά με το 2021 είναι οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου σε περιοχή όπου επέρχεται πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής ζώνης. Στους χαμένους θα είναι κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις ζώνες που μπήκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές φθάνουν έως και 250%.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με την ψήφιση και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ξεκινήσει την διαδικασία για να εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να έχουν ανέβει στο taxis έως στις αρχές Μαρτίου και αν είναι δυνατό η πρώτη δόση να πληρωθεί στο τέλος του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα η πληρωμή του φόρου θα γίνει φέτος σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις. Στην ΑΑΔΕ ήδη γίνονται προσαρμογές στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η έκδοση των νέων εκκαθαριστικών.

Όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2022 τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ του 2022 θα είναι μειωμένα κατά 60 εκατ. ευρώ καθώς και θα διαμορφωθούν στα 2,503 δισ. ευρώ από 2,563 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν για το 2021.

Τα 60 εκατ. ευρώ είναι πρόσθετη μείωση στον ΕΝΦΙΑ η οποία σύμφωνα με τον υπουργό είναι της τάξης του 3%-4% και έρχεται να προστεθεί στη μεσοσταθμική μείωση 22% που έγινε το 2019 ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στο 25% ενώ παραμένει η κυβερνητική δέσμευση για συνολική ελάφρυνση 30% στον ΕΝΦΙΑ.

Η ενσωμάτωση του συμπληρωματικού φόρου στην κλίμακα του κύριου φόρου αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Για τις επιχειρήσεις ο συμπληρωματικός φόρος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον κύριο φόρο και ίσως να υπάρξουν παρεμβάσεις στον συντελεστή υπολογισμού του.

Με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰.

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰.

Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Για το 2021, 68.542 επιχειρήσεις και νομικές οντότητες κλήθηκαν να πληρώσουν για τα ακίνητά τους 216,182 εκατ. ευρώ κύριο φόρο και 278,014 εκατ. ευρώ για συμπληρωματικό φόρο με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 494,197 εκατ. ευρώ. Για τα 7.180.009 φυσικά πρόσωπα ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ του 2021 ανήλθε σε 2,093 δισ. ευρώ εκ των οποίων ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες με ακίνητα άνω των 250.000 ευρώ να φτάνει τα 368,4 εκατ. ευρώ.

Τέλος να σημειωθεί ότι στον νέο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να διατηρηθούν οι μειώσεις 50% και 100% που ισχύουν και σήμερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να διευρυνθούν τα περιουσιακά κριτήρια μετά την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών.?

