Σεισμός στην Κρήτη

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 14;08, στη Γαυδο.

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο έξω από την Κρήτη κοντά στην Γαυδο.

Ειδικότερα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 41 χιλιόμετρα βόρεια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

