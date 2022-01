Κοινωνία

Καιρός: Καταιγίδες με λάσπη και σκόνη την Κυριακή

Βροχερός καιρός σε όλη την χώρα αύριο. Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ σε κάποιες περιοχές θα σημειωθούν χαλαζοπτώσεις και λασποβροχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, οι βροχές θα σημειωθούν κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Οι βροχές και οι καταιγίδες προς το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και στα ανατολικά και νότια τμήματα του Αιγαίου. Όπως αναφέρει η πρόγνωση του καιρού οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12, στη Θεσσαλία από 6 έως 13, στην Ήπειρο από 4 έως 15, στη Στερεά από 6 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 12, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 15 και στην Κρήτη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ, όμως στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 4 έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και προς το βράδυ από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ.

