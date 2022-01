Καιρός

Καιρός: ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Πότε και που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Κυριακή προβλέπονται σχεδόν σε όλη τη χώρα βροχές και κυρίως στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια στους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 15 και μόνο στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει κατά τόπους τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί, τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς το πρωί να είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3-4 μποφόρ, που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, 4 με 5 μποφόρ, από τη νύχτα τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5-6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπονται στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στη Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα γίνουν ανατολικοί, μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ και αρχικά στο νότιο Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση. Το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 08 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 14 βαθμούς και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

