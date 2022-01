Κοινωνία

Νάξος: Πτώμα παιδιού “ξεβράστηκε” σε παραλία (σκληρές εικόνες)

Τραγωδία δίχως τέλος. Το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.

Ένα ακόμη άψυχο σώμα ξεβράστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου το Σάββατο 8 Ιανουαρίου και μάλιστα πρόκειται για μικρό παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Νάξου για τον εντοπισμό ενός πτώματος στην παραλία Αλυκό, μπροστά από το εστιατόριο «Φάρος». Αμέσως σήμανε συναγερμός με τις δυνάμεις του Λιμενικού να σπεύδουν στην περιοχή προκειμένου να αναλάβουν την επιχείρηση για την περισυλλογή του πτώματος και την έναρξη των ερευνών της υπόθεσης.

Πρόκειται για άψυχο σώμα μικρού παιδιού το οποίο βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα ακόμη θύμα των δύο ναυαγίων μεταφοράς παράνομων μεταναστών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στις Κυκλάδες.

Στο άψυχο κορμάκι του παιδιού υπήρχαν ακόμη κάποια από τα ρούχα του ενώ σε κοντινή απόσταση στην παραλία βρέθηκε ένα σακίδιο που πιθανότατα να είχε μαζί του και περιείχε κυρίως τρόφιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα 24ωρα είχαν βρεθεί νεκροί άνθρωποι σε παραλίες της Νάξου, της Πάρου και της Τήνου.

