Θεμιστοκλέους: Το Παίδων Πεντέλης θα γίνει Mega εμβολιαστικό για παιδιά

Τι θα γίνει με τα παιδιά που βρίσκονται ήδη εκεί. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την απόφαση της Κυβέρνησης.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, θα γίνει Mega εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά.

Μιλώντας στο OPEN, διευκρίνισε ότι δε θα συμμετέχει πλέον σε εφημερίες, αλλά δε θα φύγουν τα παιδιά που βρίσκονται εκεί.

Πρόσθεσε δε ότι το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, από τη Δευτέρα θα αρχίσει να αδειάζει σταδιακά και θα μεταβληθεί σε νοσοκομείο covid.

ΣΥΡΙΖΑ: Να ανακληθεί η εγκληματική απόφαση της Κυβέρνησης

Οι δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλέους προκάλεσαν την αντίδραση μερίδας της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, ζητά να ανακληθεί η απόφαση και σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

Η απόφαση αναστολής της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης λόγω μετατροπής του σε εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο και φαίνεται να επιβεβαιώνει η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ, είναι εγκληματική.

Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ένα από τα τρία, μόνο, δημόσια νοσοκομεία παίδων, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιών όχι μόνο από την Αττική αλλά και από γειτονικούς νομούς, ενώ εδώ και έναν χρόνο συμμετέχει ενεργά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα (παιδιών και ενηλίκων) με τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα στο Νοσοκομείο και ένα στο Σισμανόγλειο, με ταυτόχρονη απρόσκοπτη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής, της κλινικής COVID -19 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Ποιος ο λόγος μετατροπής του Νοσοκομείου αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο με αναστολή λειτουργίας του; Μετατροπή της τριτοβάθμιας σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ θα μπορούσε να σκεφτεί εν μέσω πανδημίας, με άνοιγμα των σχολείων και με τις υπερπλήρεις σχολικές αίθουσες των 25 μαθητών να μετατρέπονται σε υγειονομική βόμβα, ενώ το απαράδεκτο μέτρο του 50%+1 διατηρείται σε ισχύ, όταν η μετάλλαξη «Ο» επελαύνει σε μικρούς και μεγάλους.

Από ποιες δομές τριτοβάθμιας περίθαλψης θα εξυπηρετηθούν τα παιδιά και οι οικογένειες που απευθύνονταν στο Νοσοκομείο Παίδων της Πεντέλης; Η κυβέρνηση με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις αναστολής χειρουργείων και άλλων ιατρικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία και την «κοβιντοποίησή» τους περιορίζει συνεχώς την πρόσβαση στο πολύτιμο αγαθό της υγείας στα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες κερδοσκοπίας για τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο απευθύνονται αναγκαστικά όσοι - έστω και με δυσκολία - μπορούν. Το ίδιο ακριβώς ετοιμάζεται να κάνει τώρα και με τα παιδιά που χρειάζονται ιατρική φροντίδα και περίθαλψη, ωθώντας τους γονείς αναγκαστικά σε ιδιωτικές δομές, από τις οποίες μάλιστα είναι πλήρης η ευρύτερη περιοχή. Και για το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι νωπές οι μνήμες της εποχής που ήταν και πάλι στο στόχαστρο.

Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης οφείλει να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία και να ενισχυθεί με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει το υψηλό επίπεδο φροντίδας που παρέχει στα παιδιά.

Δηλώνουμε παρόντες και θα είμαστε δίπλα στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους τους πολίτες, γονείς, παιδιά που έχουν ανάγκη από την ιατρική φροντίδα του Νοσοκομείου.

ΚΙΝΑΛ: Τα σχολεία ανοίγουν και η κυβέρνηση κλείνει το «Παίδων Πεντέλης»

Ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς, σε σχετική του δήλωση αναφέρει τα εξής:

Χωρίς λογική και χωρίς καμία διαβούλευση, η κυβέρνηση μόλις λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, αποφάσισε να κλείσει το ένα από τα τρία παιδιατρικά Νοσοκομεία της Αττικής, το Παίδων Πεντέλης και να το μετατρέψει σε εμβολιαστικό κέντρο για τα παιδιά.

Η κίνησή της αυτή, δείχνει για άλλη μία φορά το πόσο πρόχειρα και αποσπασματικά λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις εν καιρώ πανδημίας και πόσο απροετοίμαστη παρουσιάζεται για το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών.

Αφήνει υγειονομικά ακάλυπτη μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τα άλλα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, τη στιγμή μάλιστα που η μετάλλαξη Όμικρον καλπάζει και τα κρούσματα μεταξύ των παιδιών αναμένεται να αυξηθούν λόγω της επαναλειτουργίας των σχολείων.

