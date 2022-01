Σινέντ Ο’ Κόνορ: Νεκρός ο 17χρονος γιος της

Βαρύ πένθος για την θρυλική τραγουδίστρια. Αυτοκτόνησε ο 17χρονος γιος της. Τι έγραψε στα social media η Σινέντ Ο' Κόνορ.

Στον γιο της Σινέντ Ο’ Κόνορ, τον μόλις 17 ετών Σέιν (Nevi’im Nesta Ali Shane O’ Connor), ανήκει η σορός που βρέθηκε χθες στην κομητεία του Γουίκλοου, νοτίως του Δουβλίνου. Ο νεαρός δηλώθηκε αγνοούμενος την Πέμπτη και η αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη εξαφάνιση του γιου της Σινέντ Ο’ Κόνορ· τον Ιανουάριο του 2019 η τραγουδίστρια είχε ζητήσει από τους χρήστες των social media να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Και αυτή τη φορά έκανε εκκλήσεις στον 17χρονο να επικοινωνήσει μαζί της, να μην κάνει κακό στον εαυτό του και να απευθυνθεί σε ένα νοσοκομείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Τελικά, σήμερα έγραψε στο Twitter: «Ο όμορφος γιος μου, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να δώσει τέλος στον αγώνα του σήμερα και είναι τώρα με τον Θεό. Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Μωρό μου. Σ’ αγαπώ πολύ».

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: