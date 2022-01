Αθλητικά

Super League: Ο κορονοϊός “γονάτισε” τον Ολυμπιακό, δεν θα γίνει το ματς με τον Αστέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός... οδήγησε σε αναβολή (και) τον αγώνα Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης. Η ανακοίνωση της Super League.

Ο κορονοϊός... ξαναχτύπησε στη Super League, οδηγώντας σε αναβολή (και) τον αγώνα Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης για τη 17η αγωνιστική, λόγω των νέων κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο «στρατόπεδο» των «ερυθρόλευκων», κατά τον τελευταίο διαγνωστικό έλεγχο.

Τα νέα κρούσματα της Covid-19 αφορούσαν τόσο ποδοσφαιριστές, όσο και μέλη του τεχνικού τιμ, αλλά και διοικητικό προσωπικό του Ολυμπιακού, με τη διασπορά του ιού να είναι πλέον πολύ μεγάλη και στους περσινούς πρωταθλητές Ελλάδας.

Στις 04/01 ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει πως υπήρχαν τέσσερα κρούσματα σε ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα οποία αυξήθηκαν πλέον πάνω από τα επτά, ξεπερνώντας το «όριο αναβολής» με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τη Super League και στις 17:15 η Λίγκα ανακοίνωσε και τυπικά την αναβολή του αγώνα των Πειραιωτών με τον Αστέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή των αγώνων, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».

Αυτό είναι το πέμπτο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής που αναβλήθηκε λόγω Covid-19, μετά από τις αναμετρήσεις Ιωνικός-Απόλλων Σμύρνης, Παναιτωλικός-Λαμία, Άρης-Ατρόμητος και το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάξος: Πτώμα παιδιού “ξεβράστηκε” σε παραλία (σκληρές εικόνες)

ΑΕΚ - Στέλιος Σεραφείδης: συγκίνηση στην κηδεία του (εικόνες)

“Rouk Zouk Special” με αγαπημένους ηθοποιούς την Κυριακή (εικόνες)