Αθλητικά

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα: “Σώθηκαν” στις καθυστερήσεις οι Κρητικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο 93′ ο ΟΦΗ πήρε τον βαθμό κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Αντίλ Ναμπί, τελευταία αλλαγή του Νίκου Νιόπλια στο 90ό λεπτό, πρόλαβε μέσα σε ένα τρίλεπτο να... σώσει την παρτίδα για τον ΟΦΗ, ισοφαρίζοντας τον ελλιπέστατο ΠΑΣ Γιάννινα (11 απουσίες) και διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League. Στην 4η θέση, ισόβαθμοι με τον Παναθηναϊκό (αλλά και με δύο παιχνίδια περισσότερα) οι Γιαννιώτες που είχαν ως MVP τον απίστευτο γκολκίπερ τους Βασίλη Σούλη και σκόρερ τον Χουάν Περέα, παρέμειναν 5οι και στο -3 από τον ΠΑΣ οι Κρητικοί, οι οποίοι στον σημερινό αγώνα είχαν και δύο δοκάρια.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός... μονόλογος του ΟΦΗ, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά έπεσε πάνω σε έναν απίστευτο Βασίλη Σούλη. Ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της γιαννιώτικης ομάδας, που πήρε φανέλα βασικού στα δύο τελευταία παιχνίδια, κράτησε το «μηδέν» με εντυπωσιακές επεμβάσεις στα πρώτα 45 λεπτά.

Στο 4’ μετά από σουτ του Λάμπρου έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, στο 16’ ξανά σε προσπάθεια του 22χρονου επιθετικού που βρήκε πάνω στον Κάργα, ο 27χρονος γκολκίπερ του ΠΑΣ απομάκρυνε με υπερένταση.

Στο 24’ ο Νέιρα ντρίμπλαρε πολύ ωραία έξω από την περιοχή, έκανε το πλασέ από μακριά, αλλά η μπάλα βρήκε λίγο στο δοκάρι του Σούλη και πέρασε άουτ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Τσιλιανίδης έκανε μία σέντρα-σουτ έξω από την δεξιά γωνία της περιοχής, με τον Σούλη να διώχνει σε κόρνερ, ενώ στο 39’ ο ΟΦΗ έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Φαν Ντάινεν, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής μετά την ασίστ του Λάμπρου, αλλά ο Σούλης είπε «όχι» ξανά.

Στο 44’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε στην αντεπίθεση γρήγορα, ο Πίρσμαν έκανε το σουτ, αλλά ο Βάτερμαν έδιωξε, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νέιρα σούταρε ξανά, αλλά απέκρουσε πάλι ο Σούλης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ίσχυσε για άλλη μία φορά ο... νόμος του ποδοσφαίρου. Ο ΟΦΗ έχασε τις ευκαιρίες, αλλά ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε το γκολ. Ο Πίρσμαν έβγαλε ασίστ προς τον Περέα που προσπέρασε στο σπριντ τον Πασαλίδη και πλάσαρε τον Βάτερμαν κάτω από τα πόδια, κάνοντας το 1-0 για τη γιαννιώτικη ομάδα.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά την εστία του ΠΑΣ για να βρει γκολ και μετά τις αλλαγές του Νίκου Νιόπλια και την είσοδο των Ντουρμισάι και Τοράλ και στο 61’ είχε και δεύτερο δοκάρι σε κεφαλιά του τελευταίου, μετά από φάουλ του Λάμπρου.

Η επιμονή της κρητικής ομάδας δικαιώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όσα μετά από φάση διαρκείας ο Ναμπί σούταρε προς την εστία, η μπάλα χτύπησε και πάνω στον Κάργα και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Σούλη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Νέιρα, Μπαλογιάννης – Μορέιρα, Σούλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννούλης, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο (90’ Ναμπί), Νέιρα (60’ Τοράλ), Γκαγέγκος (74’ Καστάνιος), Τσιλιανίδης (60’ Ντε Γκουζμάν), Λάμπρου, Φαν Ντάινεν (60’ Ντουρμισάι).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Σουλής, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πέερσμαν, Λιάσος, Ντομίνγκεθ, Μορέιρα, Μπρένερ (46’ Στάνκο), Περέα, Μιλιντσεάνου (71’ Μίνα)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σινέντ Ο’ Κόνορ: Νεκρός ο 17χρονος γιος της

Κορονοϊός - Super League: Νέα αναβολή σε αγώνες