Κορονοϊός: Το μυστικό της Ιαπωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (βίντεο)

Με 126 εκατ. πληθυσμό, η Ιαπωνία έχει λιγότερα κρούσματα και θύματα του κορονοϊού από την Ελλάδα. Το «γιαπωνέζικο μυστικό» αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γ. Μηλιαρέσης.

Με 126 εκατομμύρια πληθυσμό, η Ιαπωνία έχει λιγότερα κρούσματα και θύματα του κορονοϊού από την Ελλάδα. Το γιαπωνέζικο μυστικό στην αντιμετώπιση του κορονοϊού αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γρηγόρης Μηλιαρέσης, που είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Παρά την έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, λόγω της παραλλαγής Όμικρον, η Ιαπωνία ανακοίνωσε την τελευταία εβδομάδα μόλις έναν νεκρό και μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων όσο το ένα τρίτο της Αττικής.

Η Ιαπωνία ακολούθησε μια απλή, ως προς τον κόσμο, πολιτική με πέντε οδηγίες, δηλαδή, μάσκες, αντισηπτικά, αποφυγή κλειστών χώρων, αποφυγή πολυκοσμίας, αποφυγή χώρων που απαιτούν κοντινή επαφή. (Κι από εκεί και πέρα, αυτό ήταν για τον κόσμο) Κι αυτό είναι μια οδηγία, η οποία επαναλαμβάνεται στερεότυπα εδώ και δύο χρόνια.

Βασικός πυλώνας της ιαπωνικής στρατηγικής ήταν η ιχνηλάτηση και η απομόνωση των κρουσμάτων, αποφεύγοντας έτσι την κινεζική συνταγή του λοκ-ντάουν που εφαρμόσθηκε και σε όλη την Ευρώπη.

Από την αρχή μέχρι σήμερα δεν είχαμε περιοριστικά μέτρα καθόλου. Δεν είχαμε ράπιντ τεστ, δεν είχαμε σελφ τεστ, δεν είχαμε πιστοποιητικά εμβολιασμού, η ζωή μας έχει αλλάξει ελάχιστα, σε σχέση με την καθημερινότητα.

Κλειδί της επιτυχίας είναι η τήρηση με θρησκευτική ευλάβεια της χρήσης μάσκας, που έχει μπει στην κουλτούρα των Ιαπώνων από τον καιρό της ισπανικής γρίππης.

Το πρώτο και βασικό μέτρο ήταν ότι κλείσανε τα σύνορα, τα οποία παραμένουν κλειστά ακόμα και σήμερα, δηλαδή κυκλοφορούμε μόνο, μπαίνουμε μέσα στη χώρα, οι Ιάπωνες κι εμείς, που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι.

Τα ξενοδοχεία που έμειναν άδεια από τουρίστες, επιτάχθηκαν και χρησιμοποιούνται ως χώροι απομόνωσης κρουσμάτων. Το μεγαλύτερο μυστικό όμως είναι ο χαρακτήρας των Ιαπώνων όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Γρηγόρη Μηλιαρέση, Γράμματα από έναν Αιωρούμενο Κόσμο.

Τους Ιάπωνες δεν τους ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση. Θα την κρίνουν την κυβέρνηση και όπως σου είπα ρίξανε δύο Πρωθυπουργούς, αλλά αυτό δεν θα τους εμποδίσει να τηρήσουν τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουν, να κάνουν τα εμβόλιά τους, να φοράνε τη μάσκα τους, να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουνε.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η Ιαπωνία άρχισε αργά τον εμβολιασμό, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ήδη έχει εμβολιασθεί το 80% του πληθυσμού.

