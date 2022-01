Κόσμος

Νιγηρία: Εκατόμβη νεκρών σε επιθέσεις ενόπλων εναντίον αμάχων

Συμμορίες επιτίθενται σε χωρικούς για να κλέψουν και να λεηλατήσουν.

Τουλάχιστον 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ενόπλους στη διάρκεια επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πολιτεία Ζαμφαρά της βορειοδυτικής Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τέσσερις κάτοικοι.

«Θάψαμε συνολικά 143 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τους συμμορίτες στις επιθέσεις αυτές», δήλωσε ο ένας απ' αυτούς τους κατοίκους, ο Μπαλαράμπ Αλχάτζι, αρχηγός ενός από τα χωριά που επλήγησαν απ' αυτές τις επιθέσεις στη Ζαμφαρά. Ο απολογισμός αυτός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Εκατοντάδες ένοπλοι, που έφθασαν με μοτοσικλέτες, εξαπέλυσαν επιθέσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη σε δέκα χωριά στις περιφέρειες Άνκα και Μπουκουγιούμ, πυροβολώντας εναντίον των κατοίκων, λεηλατώντας και πυρπολώντας σπίτια, ανέφεραν οι κάτοικοι αυτοί.

Νιγηριανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει αυτές τις επιθέσεις.

Ένας κάτοικος του χωριού Κούρφα Ντάνια, ο Μπαμπαντί Χαμίντου, δήλωσε πως οι ένοπλοι αυτοί πυροβολούσαν χωρίς προειδοποίηση όποιον έβλεπαν στο χωριό.

«Περισσότεροι από 140 άνθρωποι ενταφιάστηκαν στα δέκα χωριά και η έρευνα για άλλα πτώματα βρίσκεται σε εξέλιξη επειδή υπάρχουν πολλοί εξαφανισμένοι», δήλωσε ο Χαμίντου.

Ο Ίντι Μούσα, ένας κάτοικος άλλου χωριού, δήλωσε πως «ο αριθμός των νεκρών είναι τεράστιος» και έκανε λόγο για «150 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τους συμμορίτες».

Ένας άλλος κάτοικος, ο οποίος δήλωσε μόνο το μικρό όνομά του, Μπαμπανγκίντα, ανέφερε τον ίδιο απολογισμό.

Η βορειοδυτική και η κεντρική Νιγηρία είναι από χρόνια το θέατρο δραστηριοτήτων εγκληματικών συμμοριών που επιτίθενται, λεηλατούν και απάγουν τους χωρικούς, των οποίων κλέβουν τα ζώα και καίνε τα σπίτια.

