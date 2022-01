Κόσμος

Αλβανία: Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών του Δημοκρατικού Κόμματος

Απίστευτες διαστάσεις λαμβάνει ο «εμφύλιος» στο Δημοκρατικό Κόμμα, ανάμεσα στους υποστηρικτές του πρώην Προέδρου Μπερίσα και του νυν Προέδρου Μπάσα.

Χαώδεις διαστάσεις με βίαια επεισόδια, απειλές και πρωτοφανούς οξύτητας ρητορική λαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αλβανία, με πρωταγωνιστή τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα.

Χιλιάδες πιστοί οπαδοί του επιχείρησαν σήμερα να εισβάλλουν βίαια και να καταλάβουν τα γραφεία του κόμματος στο κέντρο των Τιράνων αλλά απωθήθηκαν από μέλη του κόμματος που πρόσκεινται στον σημερινό πρόεδρο Λουζλίμ Μπάσα και φρουρούσαν το κτίριο, με την συνδρομή της αστυνομίας με την χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Οι διαδηλωτές «πολιόρκησαν» το κτίριο απαιτώντας από τον Μπάσα να τους παραδώσει τα γραφεία που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μπερίσα έχει καθαιρεθεί με νόμιμες διαδικασίες από την ηγεσία του κόμματος και θα πρέπει να δρομολογήσει τις διαδικασίες επανίδρυσης του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Μπάσα, είχε οχυρωθεί στο κτίριο με εσωκομματικούς υποστηρικτές του οι οποίοι απαντούσαν, με ό,τι μέσα είχαν στην διάθεσή τους, στις επιθέσεις των οπαδών του Μπερίσα, ο οποίος ηγείτο της «πολιορκίας».

Τις απογευματινές ώρες επενέβη, κατόπιν αιτήματος του Μπάσα, η αστυνομία που διέλυσε τους οπαδούς του Μπερίσα.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη μπροστά στα γραφεία του κόμματος ενώ και ο δυτικός παράγοντας συνέστησε αυτοσυγκράτηση.

Ο Σαλί Μπερίσα, ιδρυτής του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αλβανία τον τελευταίο καιρό έχει επιδοθεί σε εκστρατεία ανατροπής του διαδόχου του Μπάσα μέρος της οποίας αποτέλεσε και το σημερινό πρωτοφανές εγχείρημα βίαιης κατάληψης των γραφείων.

