Καρκίνος: Τεστ αίματος βοηθάει στην ανίχνευση σε ανθρώπους χωρίς συμπτώματα

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να δείξει επίσης κατά πόσο ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στο σώμα.

Επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος που μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση του καρκίνου σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένα συμπτώματα αλλά πιο ακαθόριστα, όπως είναι η ανεξήγητη απώλεια βάρους ή η μεγάλη κόπωση.

Εφόσον το τεστ εγκριθεί, θα επιτρέψει τον πιο έγκαιρο εντοπισμό ορισμένων περιστατικών καρκίνου που μέχρι σήμερα διαγιγνώσκονται με καθυστέρηση, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους, προτού υπάρξουν μεταστάσεις των όγκων, καθώς το τεστ μπορεί να δείξει επίσης κατά πόσο ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στο σώμα.

Έως τώρα δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη διαδικασία, μέσω της οποίας ένας άνθρωπος με ασαφή συμπτώματα που θα μπορούσε να είναι καρκίνος, να καθοδηγηθεί από τους γιατρούς για περαιτέρω εξετάσεις. Συχνά ο ασθενής εξετάζεται από κάποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό, ο οποίος, αν δεν μπορεί να διαγνώσει κάποια προφανή συμπτώματα, στέλνει τον ασθενή σπίτι του με τη συμβουλή να επιστρέψει, αν τα συμπτώματά του χειροτερέψουν.

«Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αν κανείς όντως έχει καρκίνο, αυτός συνεχίζει να μεγαλώνει και όταν ο ασθενής γυρίσει ξανά στον γιατρό, ο καρκίνος συχνά έχει προχωρήσει αρκετά», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Τζέημς Λάρκιν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν». Αν και είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση πόσοι άνθρωποι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, εκτιμάται ότι είναι αρκετές χιλιάδες σε μια χώρα ανά πάσα στιγμή.

Το νέο τεστ χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance-ΝMR), η οποία ανιχνεύει μικρά μόρια, τους μεταβολίτες, μέσα στο αίμα. Οι υγιείς έχουν διαφορετικό «προφίλ» μεταβολιτών από εκείνους με τοπικό ή μεταστατικό καρκίνο.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Clinical Cancer Research», ανέλυσαν δείγματα αίματος από 300 ασθενείς με μη συγκεκριμένα αλλά ανησυχητικά συμπτώματα καρκίνου και βρήκαν ότι το τεστ μπορεί να «πιάσει» σωστά περίπου το 95% (19 στους 20) των ανθρώπων με καρκίνους. Προς το παρόν το τεστ δεν μπορεί να διακρίνει τον τύπο των όγκων, αλλά με τη βελτίωσή του μελλοντικά θα μπορούσε να το πετύχει και αυτό.

Επίσης το τεστ έχει ακρίβεια 94% στο να διακρίνει ανάμεσα σε τοπικό ή μεταστατικό καρκίνο. Είναι έτσι το πρώτο τεστ αίματος που μπορεί να ανιχνεύσει αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, χωρίς να διαγιγνώσκει ακριβώς για τι είδους όγκο πρόκειται. Το τεστ θα δοκιμαστεί πλέον σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών (2.000 έως 3.000) μέσα στην επόμενη διετία και στη συνέχεια θα γίνει αίτηση για την έγκρισή του από τις αρμόδιες βρετανικές εποπτικές-ρυθμιστικές αρχές.

