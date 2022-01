Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Σοκ με 197552 κρούσματα σε μία μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες ασθενείς στις ΜΕΘ. Εφιαλτικές προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 197.552 περιστατικά κορονοϊού και 184 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.220.226 διαγνωστικά τεστ, το 16,2% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.557 ασθενείς, ενώ σε απλές κλίνες 14.930.

Στο μεταξύ χθες αυξήθηκε κατά 300%, σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όσο της προηγούμενης εβδομάδας, ο αριθμός των πολιτών άνω των 50 ετών που έλαβαν πρώτη δόση εμβολίου κατά της covid-19. Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν πρώτη δόση εμβολίου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αυξήθηκε κατά 60%.

Σύμφωνα με τους σχολιαστές, πρόκειται για αποτέλεσμα της απόφασης που προβλέπει υποχρεωτικό εμβολιασμό των πολιτών άνω των πενήντα χρόνων, η οποία ελήφθη από την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι πριν δυο ημέρες.

Σύμφωνα με το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, στις ΜΕΘ της χώρας οι ανεμβολίαστοι με κορονοϊό την περίοδο αυτή είναι 25 φορές περισσότεροι από τους ασθενείς που έχουν λάβει τρεις δόσεις των σκευασμάτων κατά της covid 19.

Ο φυσικός Τζόρτζιο Σεστίλι, βάσει μαθηματικού μοντέλου, προέβλεψε ότι την επόμενη εβδομάδα τα ημερήσια κρούσματα στην Ιταλία μπορεί να ξεπεράσουν τις 400.000.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test: Και στα σχολεία η διάθεσή τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σινέντ Ο’ Κόνορ: Νεκρός ο 17χρονος γιος της

Ουσμάν Κουλιμπαλί: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (βίντεο)