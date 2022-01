Αθλητικά

Μπουντεσλίγκα: Η Ντόρτμουντ έκανε την ανατροπή της χρονιάς!

Νέο ενδιαφέρον στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά την επική ανατροπή της Ντόρτμουντ μέσα στην Φρανκφούρτη.

Την μεγαλύτερη ανατροπή μέχρι τώρα στην εφετινή Bundesliga έκανε απόψε στο «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ» η Ντόρτμουντ, η οποία αν και βρέθηκε να χάνει μέχρι το 70΄ με 2-0 στην Φρανκφούρτη, τελικά κατάφερε σε λιγότερο από 20 λεπτά να φέρει τα πάνω κάτω και με το 3-2 να πάρει μία τεράστια νίκη επί της Άϊντραχτ, δίνοντας ταυτόχρονα νέο ενδιαφέρον στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η Μπορούσια δεν το έβαλε κάτω και με τους τρεις βαθμούς που πήρε στο πρώτο της ματς μέσα στο 2022 μείωσε στο -6 από την πρωτοπόρο Μπάγερν, η οποία στο εναρκτήριο ματς της 18ης αγωνιστικής είχε ηττηθεί με 1-2 από την Γκλάντμπαχ στην «Αλιάνζ Αρένα».

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πολύ κοντά σε μία μεγάλη νίκη, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε το βαθμό! Με αυτό τον τρόπο διεκόπη το σερί των τριών σερί νικών που είχε -και 6 στα τελευταία επτά ματς- κι έχασαν τεράστια ευκαιρία να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι της κατάκτησης της 4ης θέσης.

