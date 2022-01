Κόσμος

Κορονοϊός - Πριγκίπισσα Βικτόρια: Θετική για δεύτερη φορά

Νοσεί ξανά η 45χρονη πριγκίπισσα διάδοχος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Σουηδίας Βικτόρια βρέθηκε ξανά θετική στην covid-19 σήμερα Σάββατο, ανακοίνωσε το παλάτι.

“Η πριγκίπισσα διάδοχος, που είναι πλήρως εμβολιασμένη, έχει συμπτώματα συναχιού αλλά κατά τα άλλα νιώθει καλά”, ανέφερε η ανακοίνωση του παλατιού, διευκρινίζοντας ότι η Βικτόρια παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι της, όπως και η οικογένειά της.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο που η 45χρονη πριγκίπισσα διάδοχος προσβάλλεται από τον νέο κορονοϊό. Τον Μάρτιο του 2021 ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Ντάνιελ, είχε επίσης διαγνωστεί με covid-19.

Οι γονείς της, ο βασιλιάς Καρλ Γκούσταβ, 75 ετών, και η βασίλισσα Σίλβια, 78 ετών, που έχουν επίσης λάβει τρεις δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού, βρέθηκαν θετικοί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία υγείας, στη Σουηδία καταγράφηκαν 23.877 νέα κρούσματα covid-19 στις 5 Ιανουαρίου, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με την κορύφωση του προηγούμενου κύματος τον Δεκέμβριο του 2020.

Μέχρι χθες Παρασκευή στη χώρα των 10,4 εκατομμυρίων κατοίκων είχαν καταγραφεί συνολικά 1.416.650 κρούσματα και 15.377 θάνατοι.

