Αντιεμβολιαστές σε Μακρόν: Εμείς θα σε τσαντίσουμε…

Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, με τους αντιεμβολιαστές να απαντούν με το ίδιο «νόμισμα» στο Πρόεδρο της Γαλλίας.

Αντιεμβολιαστές διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε πόλεις της Γαλλίας σήμερα, επικρίνοντας τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σχολίασε ότι θέλει να «τσαντίσει» όσους αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της covid-19 θέτοντάς τους νέους περιορισμούς.

«Τους ανεμβολίαστους θέλω πολύ να τους τσαντίσω. Και άρα θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η στρατηγική», δήλωσε ο Μακρόν την Τρίτη σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Δύο ημέρες αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι εννοεί «απολύτως» τις δηλώσεις του αυτές.

Σήμερα στο Παρίσι οι διαδηλωτές απάντησαν υιοθετώντας το σλόγκαν του Μακρόν και φωνάζοντας: «Εμείς θα σε τσαντίσουμε».

Άλλοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «Όχι στο εμβολιαστικό πάσο», μια αναφορά στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν βάσει του οποίου για να εισέλθει κάποιος στους περισσότερους δημόσιους χώρους θα πρέπει να επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της covid-19.

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μασαλίας, της Νάντης και της Λε Μαν, μεταξύ άλλων.

«Οι δηλώσεις Μακρόν ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είμαστε ανεύθυνοι», δήλωσε η Βιρζινί Ουγκέτ, διευθύντρια νοσοκομείου η οποία δεν έχει ανοσοποιηθεί κατά της covid-19, παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για τους υγειονομικούς, επειδή νόσησε πέρυσι.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Γάλλο πρόεδρο ότι καταπατά τις ελευθερίες τους και καταστρατηγεί την ισότητα των πολιτών. Ο ίδιος απαντά ότι η ελευθερία έχει και ευθύνες, μία από τις οποίες είναι η προστασία της υγείας των άλλων.

Χθες Παρασκευή στη Γαλλία καταγράφηκαν περισσότερα από 300.000 νέα κρούσματα covid-19 για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα. Οι νοσηλείες, όπως και ο αριθμός των ασθενών με covid-19 που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυξάνονται σταθερά, ασκώντας πίεση στο σύστημα υγείας.

Κάποια νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι περίπου το 85% των ασθενών με covid-19 που νοσηλεύονται εκεί δεν έχει εμβολιαστεί.

Στη Γαλλία το 90% των κατοίκων άνω των 12 ετών έχει ανοσοποιηθεί κατά της covid-19.

