Κόσμος

Κορονοϊός - Ισραήλ: ρεκόρ στα ενεργά κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασαν, σύμφωνα με τις Αρχές του Ισραήλ, τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού, χάρη στην υπερμετάδοση της Όμικρον και την μεγάλη διασπορά.

Ο αριθμός των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στο Ισραήλ έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ, στα 106.107, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Υγείας.

Το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ (95.583) είχε καταγραφεί την 31η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρεκόρ έσπασε, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, και ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 που επιβεβαιώθηκαν σε 24 ώρες, καθώς έφθασε τα 18.780, αυξάνοντας το σύνολο των περιπτώσεων στις 1.483.175.

Ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κανένας θάνατος ασθενούς εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να μένει στους 8.259 νεκρούς.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία αυξήθηκε στους 172 (+29 σε 24 ώρες).

Ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού (R0) μειώθηκε οριακά, από το 1,96 στο 1,95. Δεν ξεπερνούσε το 0,73 στις αρχές Νοεμβρίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Ρομά εμβόλισαν περιπολικό για να ξεφύγουν

Καιρός: ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Λαμία: άλογο “έκοβε βόλτες” στην πόλη (εικόνες)